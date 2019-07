Ligue 1 - PSG : Le nouveau maillot extérieur dévoilé

Le Paris Saint-Germain vient de dévoiler un nouveau maillot extérieur rouge pour la saison prochaine, toujours en collaboration avec Air Jordan.

Pour la prochaine saison qui débutera en août prochain, le évoluera avec un maillot rouge à l’extérieur. Ce jeudi, le club vient en effet d’officialiser sur les réseaux sociaux le nouveau maillot away que porteront Kylian Mbappé et les joueurs parisiens hors du Parc des Princes.

En partenariat avec Jordan jusqu’en 2021, filiale de Nike conçu par Michael Jordan, ce nouveau maillot est d’une couleur rouge-orangée avec des liserés noirs sur le col en V ainsi que sur le bord des manches. L’emblème du club, de l’équipementier et du nouveau sponsor « All » sont également en noir. Le short et les chaussettes sont également de cette même couleur.

Il est là ! Découvrez le nouveau maillot extérieur du Paris Saint-Germain pour la saison !#PSGxJordan



pic.twitter.com/Zufx8EYGQx — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) July 25, 2019

Ce nouveau maillot devrait être inaugurée pour la tournée de pré-saison du PSG, qui est actuellement en pour disputer deux matchs amicaux face à l’ (27 juillet) et contre le club australien de Sydney FC (30 juillet), avant de disputer le contre le , le 3 août à Shenzhen.

Un maillot Third bientôt dévoilé ?

Le PSG devrait également évoluer avec un maillot Third cette saison qui serait dévoilé prochainement. Selon plusieurs sources, ce maillot serait blanc avec des deux bandes bleues et rouges sur le côté gauche, rappelant les années 90.