PSG - Kimpembe a repris la course, six "nouveaux" jeunes à l'entraînement

Le PSG a effectué son 2ème entraînement avec son nouveau staff ce lundi, marqué par le retour de Kimpembe et par les présences de plusieurs jeunes.

À peine intronisé entraîneur du , Maurcio Pochettino est déjà au travail en ce début d'année 2021. Après avoir rencontré son effectif, dimanche, lors de la reprise de l'entraînement, le successeur de Thomas Tuchel a dirigé sa deuxième séance ce lundi, à deux jours d'un déplacement à Saint-Etienne en .

Dimanche, la reprise avait notamment été marquée par les retours de certains joueurs blessés. Abdou Diallo, Danilo Pereira et Layvin Kurzawa avaient ainsi repris la course, participant à des exercices avec ballon, sur circuits courts. Le Brésilien Rafinha avait quant à lui été testé positif à la Covid-19 à son retour de vacances.

Presnel Kimpembe retouche le ballon, six jeunes joueurs conviés

Ce lundi, c'était au tour de Presnel Kimpembe de faire son retour. Blessé lors d'un acte héroïque face à (0-0) le 20 décembre dernier, le défenseur central a lui aussi repris la course via des exercices avec ballon. Formé au club, l'international français s'est donc entraîné non loin de plusieurs "nouveaux" visages.





En effet, six jeunes joueurs - Edouard Michut (2003), Kenny Nagera (2002), Soumaila Coulibaly (2003), Xavi Simons (2003), El Chadaille Bitshiabu (2005) et Thierno Baldé (2002) - ont été conviés à la séance du jour par Mauricio Pochettino. L'occasion pour ces jeunes pousses de venir fournir un groupe décimé par les pépins physiques, mais aussi de montrer leurs qualités au nouveau staff technique. Pour rappel, ils avaient déjà été vus lors d'un match amical contre Bereven l'été dernier.

Ce lundi, ils ont préparé la rencontre face à l'AS Saint-Etienne prévue mercredi soir (21h00) avec le reste du groupe professionnel. Dans le Forez, le Paris Saint-Germain, qui pourrait être privé de Neymar, encore en phase de reprise, tentera d'enchaîner un second succès de rang en , après sa victoire face à (4-0).