PSG - "Alors fatigué ?"... Un premier entraînement court, mais intense avec Pochettino

Après avoir été présenté aux joueurs du PSG par le président Nasser Al-Khelaifi, Mauricio Pochettino a dirigé son premier entraînement ce dimanche.

Cela n'a duré que 45 minutes, mais les joueurs du PSG ont déjà pu se faire une idée de la patte Mauricio Pochettino. Pour sa première séance d'entraînement, ce dimanche entre 16h45 et 17h30, l'entraîneur argentin est apparu souriant, chambreur, mais aussi très sérieux et observateur selon des sources proches du vestiaire. "Alors, fatigué ?", aurait par exemple lancé le successeur de Thomas Tuchel après l'échauffement et les exercices de fractionnés dirigés par ses adjoints.

Dans un français impeccable, c'est son fils Sebastiano Pochettino qui a pris les rênes de la séance, imposant un rythme plutôt élevé, même lors des 'toros' organisés lors du dernier quart d'heure. Miguel D'Agostino, fidèle adjoint de Pochettino, est apparu plus discret quand Jesus Perez s'est chargé des consignes en espagnol. Comme Sebastiano, il a demandé beaucoup de sérieux. Un certain fil conducteur chez Pochettino et son staff.

En se mettant en retrait, Mauricio Pochettino a surtout pu apprécier les réactions de chacun. "On arrête de parler les gars, c'est l'entraînement", aurait notamment dit l'ancien Spurs lors d'un moment de relâchement. Il a aussi pris le temps de parler avec quelques joueurs, à l'image de Moise Kean et Kylian Mbappé, n'hésitant pas à rassembler l'ensemble du groupe au début, au milieu, et à la fin de l'entraînement.

Neymar, lui, est resté en soins et n'a pas participé à la séance. En revanche, le Brésilien a assisté à la présentation du nouveau coach en milieu d'après-midi, en présence du président Nasser Al-Khelaifi et du directeur sportif Leonardo. Ces derniers, avec Angelo Castellazzi, ont regardé les dernières minutes de l'entraînement sur la pelouse. Comme ils pouvaient le faire avec Tuchel, ils sont restés statiques, échangeant quelques mots avec Pochetttino.

"Pochet" a pu compter sur 20 joueurs au total, dont quatre gardiens (Rico, Navas, Franchi, Letellier) qui ont rencontré le nouvel entraîneur du poste Toni Jimenez. Cela ne signigie pas pour autant que Gianluca Spinelli quitte le club puisque l'Italien était à ses côtés ce dimanche. En revanche, Zoumana Camara n'a pas foulé le terrain avec le reste du staff. Preuve, peut-être, que son avenir s'assombrit après avoir enchaîné les aventures avec Laurent Blanc, Unai Emery et Thomas Tuchel.

En reprise, Danilo Pereira, Abdou Diallo et Layvin Kurzawa ont eu le droit à une séance allégée, à base de course et de circuits courts avec ballon. Et ce à trois jours d'un déplacement à Saint-Etienne, mercredi (21 h) pour le compte de la 18e journée de L1. Ce sera la première sortie du PSG version Pochettino. Un match que Rafinha Alcantara ne disputera pas, puisque l'ancien Barcelonais a été testé positif au coronavirus.

Mauricio Pochettino livrera ses premières impressions en tant que nouvel entraîneur du club parisien la veille en conférence de presse.