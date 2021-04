PSG, Keylor Navas : "Aucune erreur n'est permise contre le Bayern Munich"

Le gardien du PSG est prêt à prendre sa revanche face au Bayern Munich en Ligue des champions.

L'heure de la revanche a sonné pour le Paris Saint-Germain. Le club de la capitale va retrouver son bourreau en finale de la dernière Ligue des champions, le Bayern Munich, mercredi soir, lors du quart de finale aller de la C1 à l'Allianz Arena. Les Parisiens seront privés de Marco Verratti, Alessandro Florenzi, Leandro Paredes, entre autres, tandis que le Bayern Munich devra faire sans Robert Lewandowski pour ce choc au sommet.

Dans un entretien accordé à France Football, Keylor Navas a évoqué le choc contre le Bayern Munich et a tenté de livrer les clés pour battre le champion d'Europe en titre : "Contre eux, aucune erreur n'est permise. Pour gagner, il ne faut pas se louper, il faut montrer qu'on est présents. Bien sûr, nous sommes humains, on peut donc être dépassés parfois, mais je suis persuadé qu'avec toutes nos qualités nous avons les armes pour l'emporter".

Le choc entre le PSG et le Bayern Munich sera l'occasion d'assister à un duel à distance XXL entre deux des plus grands gardiens de buts actuellement : Keylor Navas et Manuel Neuer. Le gardien de but du PSG a évoqué son homologue bavarois : "C'est vrai que c'est un grand gardien. Mais je ne vois pas les choses de manière personnelle. Nous n'allons pas jouer un match de tennis. On ne sera pas face à face, l'un contre l'autre".

"Le PSG est un club familial et ça, ça me plaît"

Héroïque lors du huitième de finale retour de la Ligue des champions face au PSG, Keylor Navas a évité une nouvelle déconvenue au club de la capitale. Son penalty arrêté sur Lionel Messi a évité au PSG de se faire peur en seconde période. L'ancien gardien de but du Real Madrid est revenu sur ce moment si particulier : "C'est super, car ça n'arrive pas tous les jours. Mais, quand on en a l'opportunité, il faut être prêt. Pourtant, c'est vrai qu'arrêter un penalty d'un tel joueur, c'est le top !"

Keylor Navas a révélé ce qui l'a convaincu dans le projet du PSG : "Déjà, j'ai des coéquipiers en or, que ce soit footballistiquement parlant, mais aussi humainement, ce qui me permet d'être à l'aise et serein dans le vestiaire au quotidien. Ensuite, je me sens proche des différentes personnes qui travaillent au club. Cela va du président à tous ceux qui composent le staff ou qui travaillent ici, au centre d'entraînement. Ça se sent que le PSG est un club familial et ça, ça me plaît".

"Pour l'instant, nous n'avons pas eu tellement le temps de profiter de Paris, avec la situation sanitaire. Mais, comme nous avons des enfants en bas âge, nous sommes allés à Disneyland Paris et nous avons adoré. J'ai même dit à ma femme qu'on s'était plus amusés que nos enfants ! (Rires.) Et, bien sûr, comme tout le monde, on a adoré visiter la tour Eiffel, on aime se promener dans les rues de Paris... C'est une sensation très agréable que de découvrir la capitale de l'amour ! On espère pouvoir en découvrir davantage prochainement", a conclu le portier de 34 ans.