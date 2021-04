Bayern-PSG - Alessandro Florenzi, confirmé positif à la Covid-19, forfait

À l'instar de son partenaire en club et en sélection Marco Verratti, le défenseur a été confirmé positif à la Covid-19 et va rester à l'isolement.

Le Paris Saint-Germain a rendez-vous avec son histoire, mercredi soir (21h). Opposés au Bayern Munich, les Franciliens retrouvent un adversaire qu'ils connaissent bien en quart de finale aller de la Ligue des Champions, puisque ce sont ces mêmes munichois qui l'avaient emporté en finale lors de l'édition précédente, à Lisbonne (1-0).

Néanmoins, Paris ne disposera pas de l'ensemble de son effectif pour tenter de prendre sa revanche. En effet, si Robert Lewandowski, touché au genou avec la Pologne lors de la trêve internationale, manquera à l'appel côté allemand, le Champion de France sera privé de deux éléments importants, à savoir Marco Verratti et Alessandro Florenzi.

Touché par le Covid-19, le premier cité est annoncé forfait depuis plusieurs jours et respecte sa période d'isolement. Il était ainsi absent samedi, au Parc des Princes, lors de la défaite face à Lille (0-1). Le second cité, cas contact de son partenaire en club et en sélection italienne et lui aussi absent contre le LOSC, n'était pas encore définitivement fixé.

Alessandro Florenzi forfait à son tour

Ce lundi matin, c'est désormais chose faite. Le Paris Saint-Germain a communiqué au sujet du latéral droit prêté par la Roma, et les nouvelles ne sont pas bonnes. "Suite au dernier test PCR Sars-Cov2, Alessandro Florenzi est confirmé positif. Il va donc respecter l’isolement et est soumis au protocole sanitaire approprié. Pour rappel, le joueur était à l’isolement depuis quelques jours par précaution", a écrit le club tricolore sur ses réseaux sociaux. Alessandro Florenzi sera donc forfait face au Bayern Munich.

Reste désormais à savoir si les deux joueurs ont pu risquer de contaminer d'autres coéquipiers ces derniers jours... Du côté parisien, les prochains tests réalisés sur l'effectif seront donc scrutés avec inquiétude. Pour remplacer Alessandro Florenzi, Thilo Kehrer, bien qu'apparu en difficulté face à Lille, pourrait être aligné dans le couloir droit. Colin Dagba, entré en jeu dans ce même match et formé au club, pourrait toutefois lui être préféré. Une chose est sûre, c'est un PSG en partie décimé qui va s'envoler vers l'Allemagne.