PSG : Kalimuendo, troisième homme derrière Mbappé et Icardi

Derrière les deux stars parisiennes, l'attaquant pourrait trouver du temps de jeu cette saison. A moins d'une nouvelle arrivée, dans son secteur.

Où est passée la génération 2002 du PSG ? Parmi les éléments prometteurs, on comptait notamment Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche, partis respectivement au Bayern Munich et à Saint-Etienne, l'an passé. Kayz Ruiz a lui aussi quitté Paris cet été pour retrouver le FC Barcelone, où il avait fait ses classes plus jeunes.

De ces Titis souvent observés, il ne reste plus qu'Arnaud Kalimuendo. Et de ces quatre-là, il est peut-être celui dont on parlait le moins mais dont la progression a été, jusque-là, la plus constante. Arrivé à 11 ans à l'académie du PSG, le gamin de Suresnes sort d'une première saison professionnelle réussie avec huit buts et six passes décisives lors de son prêt avec le RC Lens.

Le club veut le faire entrer dans la rotation

Malgré une petite gêne musculaire qui l'a privé du deuxième match amical contre Chambly, sa préparation a aussi laissé entrevoir de bonnes dispositions, notamment lors de son entrée en jeu décisive contre le FC Séville. Impliqué sur les deux réalisations parisiennes, son travail sur le premier but est remarquable : il initie l'action depuis sa moitié de terrain, avant de prendre un relais avec Hakimi puis de servir parfaitement Icardi.

Une action à l'image de ses caractéristiques d'attaquant, souvent en mouvement, capable de décrocher. Cantonné à gauche, lors du Trophée des champions face à Lille (1-0), il a moins pesé offensivement, même s'il a proposé de nombreuses solutions.

À Troyes, le retour de Kylian Mbappé qui devrait être sur le terrain dès le coup d'envoi, pourrait renvoyer Kalimuendo sur le banc. Dans le projet que le club lui a présenté, il est prévu que le jeune attaquant entre dans la rotation sur le front de l'attaque. Ce qui pourrait lui laisser du temps de jeu dans une saison à plus de 50 matches.

L'article continue ci-dessous

Il ne manque pas de sollicitations en Ligue 1

Interrogé vendredi en conférence de presse sur le fait qu'il puisse être la troisième option, comme l'était Moïse Kean la saison dernière, Mauricio Pochettino ne semble pas avoir encore entièrement tranché. « On est en train d'analyser. On est contents d'Arnaud. C'est un jeune du club. Il a bien fait. On verra à la fin du mercato les intérêts du club et du joueur, mais je suis content de son évolution. Oui, il peut être cette troisième option. »

Du côté du joueur, qui ne manque pas de sollicitations en Ligue 1 et à l'étranger, on reste attentif à l'arrivée d'un autre attaquant axial qui pourrait réduire un peu plus son temps de jeu. Ce qui serait un paradoxe quand on se souvient que Paris a dû débourser une petite somme pour faire revenir son joueur afin de contrer l'option d'achat que Lens souhaitait lever en fin de saison dernière.

Jusqu'ici, les premiers actes montrés par le club et le staff ont été positifs. Kalimuendo a notamment été rassuré par le fait de pouvoir disputer 80 minutes lors du Trophée des champions. Il reste désormais à voir comment vont se passer les trois prochaines semaines.