Mauricio Pochettino a vu de bonnes choses contre Séville

Si le PSG a été tenu en échec par Séville (2-2) pour son dernier match de préparation, l'entraîneur argentin a été très satisfait du contenu proposé.

Mardi soir, le Paris Saint-Germain a disputé son dernier match de préparation avant le début de la saison 2021-2022, dimanche, face au LOSC, lors du Trophée des Champions (20h). Opposés au FC Séville au Portugal, les Franciliens ont été tenus en échec (2-2). Les deux buts ont été marqués par Mauro Icardi et Kenny Nagera.

Privé de nombreuses stars, telles que Neymar, Kylian Mbappé, Sergio Ramos ou encore Angel Di Maria, le PSG n'a pas franchement impressionné. La rencontre, pauvre en rythme et en occasions, avait tout d'une rencontre amicale. Pour Mauricio Pochettino, l'entraîneur parisien, son équipe aurait toutefois mérité de gagner.

"Pour les jeunes, c'était une très bonne expérience"

"Je pense que c'était un très bon match, très disputé. Séville est l'une des meilleures équipes d'Espagne. C'est une équipe qui se prépare elle aussi à jouer en Ligue des champions. Je pense que c'était un très bon match et je suis content de la performance de l'équipe", s'est félicité l'Argentin pour le site officiel du club.

"Dans l'ensemble, je pense que nous avons été meilleurs et que nous méritions plus, mais je suis content. Pour les jeunes, c'était une très bonne expérience contre une très bonne équipe. Et bien sûr, nous pensons maintenant à être prêts et à préparer le Trophée des Champions contre Lille", a ensuite ajouté le technicien.

Dimanche, le PSG recroisera la route du LOSC, une équipe qui a su déjouer les prévisions la saison dernière en décrochant un titre de Champion de France qui semblait promis aux Parisiens. Les Franciliens auront donc l'occasion de prendre leur revanche et d'entrer dans leur saison 2021-22 de la meilleure des manières.