PSG, Kimpembe : "J'ai changé de statut"

Le défenseur du club de la capitale a évoqué le port du brassard de capitaine contre le FC Nantes et le choc face à l'Olympique Lyonnais.

Capitaine d'un soir face au FC mardi soir, Presnel Kimpembe a été fautif sur le but des Canaris lors de la victoire du (2-1). Formé au centre de formation du PSG, le défenseur central du club de la capitale est monté en gamme au fur et à mesure jusqu'à devenir un titulaire et un cadre de l'équipe, même s'il n'est pas un titulaire indiscutable. Dans un entretien accordé sur le site du PSG, Presnel Kimpembe a évoqué son rôle de capitaine et son statut au sein du club.

"Mon statut a évolué aujourd'hui et j'en suis très fier. Après, je garde la tête sur les épaules, mais ça donne beaucoup de responsabilités et j'ai envie de porter ce brassard, même si je sais que le vrai capitaine, c'est Thiago, et ensuite Marquinhos. C'est toujours un honneur de porter ce brassard de capitaine, surtout pour un Parisien comme moi, un titi. C’est un rêve pour tout enfant du club. Ça s'est réalisé à plusieurs reprises et j'en suis très honoré. J’aime aussi partager mon expérience avec les plus jeunes qui montent avec le groupe professionnel", a déclaré l'international français.

"J'apporte mon expérience et mes conseils aux jeunes"

L'article continue ci-dessous

"Je sais ce qu’ils vivent et ce qu'ils endurent. Je sais par quoi ils passent et je les prends un peu sous mon aile. J'essaye d'avancer avec eux. C'est pour ça que lors du premier but de Tanguy face à Reims, je sais la joie qu'il a pu ressentir. J'ai sauté dessus tout de suite sur lui en essayant de partager cette joie avec lui. Même si c'est lui qui a mis le but, j'étais tout aussi content que lui. Je passe souvent saluer les jeunes du centre de formation, car c’est à mon tour de montrer l’exemple. Je leur apporte mon expérience et mes conseils. Il faut que cette tradition et cette proximité avec les jeunes du centre perdure", a ajouté le défenseur du PSG.

Plus d'équipes

Presnel Kimpembe a évoqué le choc contre l'Olympique Lyonnais : "On a fait un bon match à l’aller avec une équipe solide en face. On connaît bien cette équipe, la qualité de leurs joueurs, même s’ils ont perdu deux éléments-clés. Ils ont su recruter aussi et je pense qu’ils ne seront pas diminués. On a beaucoup de respect pour cette équipe qui fait partie des meilleures de notre championnat. Il faudra faire preuve de sérieux et de concentration durant tout le match".

Le défenseur du PSG s'est exprimé sur le match de C1 contre Dortmund : "Lors d’un match de Champions League tu ressens une pression particulière. Tu vois que l'atmosphère n'est pas la même, tout le monde est concentré. Tu sens vraiment que tout le monde a cette pression positive. L’atmosphère est spéciale dans le stade, les supporters sont en feu et c’est vraiment impressionnant. Et la musique de la Champions League a toujours une saveur particulière, c’est un moment à part et tu te rends compte de la chance que tu as d’être au cœur de cet événement".