PSG, Juninho tacle violemment Neymar : "Il est venu pour l'argent"

Le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais a évoqué l'argent dans le football et en a profité pour charger violemment son compatriote du PSG.

Revenu en Europe pour occuper le poste de directeur sportif de l'Olympique Lyonnais, Juninho n'en reste pas moins un grand amoureux de son pays d'origine : le . Mais l'ancien meneur de jeu des Gones est également un fervent opposant à l'actuel président, Bolsonaro, et a souvent évoqué les inégalités présentes dans son pays, au point aujourd'hui de ne plus comprendre le Brésil. Juninho déplore même le manque d'éducation de la population brésilienne.

Dans une interview accordée à The Guardian pour évoquer l'évolution du Brésil, Juninho a pris Neymar en exemple au moment de justifier les mauvaises valeurs de certains de ses compatriotes : "Au Brésil, on nous apprend à ne nous soucier que de l'argent, mais en Europe, ils ont une mentalité différente. Inconsciemment, j'ai fait mon plan de carrière parce que je voulais aller dans un autre grand club au Brésil, et pas seulement pour faire du sport. On m'a appris à aller vers qui me paierait le plus. C'est la voie brésilienne".

"Neymar doit montrer de la gratitude"

"Regardez Neymar. Il est venu au PSG juste à cause de l'argent. Le PSG lui a tout donné, tout ce qu'il voulait et maintenant il veut partir avant la fin de son contrat. Mais il est maintenant temps de redonner, de montrer de la gratitude. C'est un échange. Neymar doit donner tout ce qu'il peut sur le terrain, pour faire preuve d'un dévouement total, de responsabilité et de leadership. Le problème est que l'ordre établi au Brésil, c'est une culture d'avidité. On veut toujours plus d'argent. C'est ce qu'on apprend et ce que nous avons appris", a ajouté l'ancien numéro 8 de l'OL.

"C'est tout simplement ce qu'il a appris. Je dois faire la différence entre Neymar en tant que joueur et Neymar en tant que personne. En tant que joueur, il est dans le top 3 mondial, au même niveau que Cristiano Ronaldo et Leo Messi. Il est rapide, coriace, peut marquer et faire des passes décisives comme un vrai numéro 10. Mais en tant que personne, je pense qu'il est coupable parce qu'il a besoin de se remettre en question et de grandir. Pour le moment, cependant, il fait juste ce que la vie lui a appris à faire", a conclu le directeur sportif de l'Olympique Lyonnais.

Juninho n'a pas épargné Neymar. Nul doute que leurs retrouvailles lors du prochain OL-PSG seront observées de près. Très concerné par la situation de son pays, le directeur sportif de l'OL est conscient de ne pas pouvoir changer les choses seul : "Je sais que c'est difficile pour le moment mais je suis père, grand-père et je veux un monde meilleur. Nous avons de mauvaises personnes, comme la famille de Bolsonaro, mais nous avons aussi de bonnes personnes. Nous avons de merveilleux médecins, enseignants et artistes. Mais nous devons changer le plus tôt possible. Nous avons les ressources pour surmonter cela".