OL, Rayan Cherki prolonge jusqu'en 2023

Lancé en Ligue 1 à 16 ans cette saison, la pépite française a prolongé son bail le liant à son club formateur : l'Olympique Lyonnais.

L'Olympique Lyonnais a sécurisé sa pépite. Alors que de nombreux jeunes joueurs à fort potentiels ont quitté le club lyonnais récemment à l'image d'Amine Gouiri, parti à l'OGC Nice, l'OL a réussi un gros coup en prolongeant le contrat de Rayan Cherki. Apparu pour la première fois au plus haut niveau cette saison, à l'âge de seulement 16 ans, l'ailier français a épaté tout le monde et est promis à un grand avenir dans le football français et mondial.

Après avoir signé son premier contrat professionnel à l'été 2019, Rayan Cherki a prolongé son contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en 2023 ce lundi. "L’OL est très heureux de confirmer la prolongation du contrat de Rayan_cherki d’une saison supplémentaire, soit jusqu’au 30 juin 2023, confortant ainsi la stratégie du club de préparer l’avenir entouré de joueurs prometteurs issus de son Academy et de joueurs expérimentés", a indiqué le club rhodanien dans son communiqué.

Auteur de six matches de pour sa première saison dans l'élite, Rayan Cherki aura très probablement un temps de jeu encore plus conséquent la saison prochaine, d'autant plus si l'Olympique Lyonnais perd des joueurs majeurs en cas de non qualification à une compétition européenne. La pépite issu du centre de formation de l'Olympique Lyonnais a inscrit ses premiers buts en professionnel en avec trois réalisations en autant de matches.

Rayan Cherki s'est réjoui de prolonger son bail avec son club formateur jusqu'en 2023 sur les réseaux sociaux : "Heureux et fier de prolonger l’aventure dans le club de ma ville, mon club de cœur. Impatient de rendre la confiance qu’on m’accorde sur et en dehors du terrain".

Jean-Michel Aulas s'est également félicité de la prolongation de Rayan Cherki : "C'est une fierté car Rayan est le symbole de cette Academy leader en et en Europe. Il est dans un contexte familial où il y a beaucoup d’ambition et de dynamisme. J’ai beaucoup d’affection pour ce joueur et sa famille. Les négociations ont été difficiles mais justes et équitables. Il fait partie de cette génération que l’on essaye d’intégrer au football de haut niveau". Avec cette prolongation de contrat, l'Olympique Lyonnais s'enlève une belle épine du pied, au vu de l'intérêt des grands clubs européens pour son jeune phénomène.