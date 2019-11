PSG, Icardi : "Avec Cavani, on travaille bien pour l’équipe"

L’attaquant argentin du PSG a tenu ce lundi des propos très élogieux à l’endroit de son coéquipier en club, Edinson Cavani.

Mauro Icardi et Edinson Cavani ont beau être en concurrence pour le même poste au PSG, ils se respectent beaucoup et ne manquent jamais l’occasion d’exprimer l’estime qu’ils ont chacun l’un pour l’autre. Ça a été le cas notamment ce lundi du buteur argentin. Dans un entretien accordé à RMC Sport, il s’est dit admiratif envers El Matador. Par rapport à tout ce que ce dernier a réalisé durant sa carrière et aussi vis-à-vis de l’attitude qu’il affiche au quotidien.

"Je connais Edi depuis très longtemps. Nous nous étions déjà affrontés en il y a longtemps, a déclaré l’ancien intériste lors de l’émission Breaking Foot. Edi est un joueur extraordinaire, qui a marqué l’histoire du PSG. Il a tellement fait ici ». Même le fait d’être rivaux n’influe pas sur l’estime que se vouent les deux hommes. Icardi toujours : « Je suis arrivé ici, je veux apporter ma contribution, mais c’est l’entraîneur qui devra décider. Tous les deux, on travaille pour le bien de l’équipe. C’est ce qu’on se dit tout le temps, sur et en dehors du terrain."

🚨 EXCLUSIF



📢💬 Mauro Icardi sur @RMCSport : "S’il continue ainsi, il deviendra le meilleur au monde. C’est une certitude."



👉 Toutes les infos : https://t.co/SwcyIDzxkh pic.twitter.com/yi7llEvt7K — RMC Sport (@RMCsport) November 4, 2019

« Nous pouvons évoluer ensemble »

Jusqu’à présent, Thomas Tuchel, l’entraineur, a toujours choisi entre Cavani et Icardi pour le poste d’avant-centre dans un système en 4-3-3. Mais, est-il possible que ces deux goleadors sud-américains soient alignés ensemble dans le futur ? Icardi pense qu’il n’y a aucune raison pour que ça ne soit pas le cas : "Edi et moi, nous sommes deux attaquants, nous aimons marquer des buts. Nous pouvons jouer ensemble si l’entraîneur le décide, mais ce n’est pas à nous de prendre cette décision. Nous pouvons tous être complémentaires sur le terrain. Mais à la fin, c’est l’entraîneur qui décide. C’est son travail."

Pour rappel, les trajectoires actuelles d’Icardi et de Cavani sont totalement opposées. Tandis que l’un, à savoir l’Argentin, enchaine les matches et les buts (sept depuis son transfert au club), l’autre, en l’occurrence l’Uruguayen, se bat contre son physique et poireaute sur le banc dans l’espoir de retrouver un statut qu’il croyait définitivement assuré. Le meilleur buteur de l’histoire du PSG n’a plus été titulaire depuis la fin du mois d’aout dernier et le match de championnat contre .