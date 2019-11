La plainte contre Neymar jugée non-recevable

La plainte déposée par un (pseudo) supporter rennais contre Neymar vient d’être classée sans suite.

D’après les informations rapportées L’Equipe ce lundi, la plainte déposée par un supporter de Rennes pour un coup au visage porté par Neymar à l'issue de la finale de la , le 27 avril dernier, a été classée sans suite par la justice.

C’est le parquet de Bobigny qui a pris cette décision après les auditions des avocats représentants les deux parties. Le supporter rennais avait fait part de sa version à la brigade de répression de la délinquance contre la personne (BRDP) de la police judiciaire parisienne. Neymar a eu ensuite se défendre devant le même service, et il semblerait donc qu’il a été plus convaincant que son opposant.

Pour rappel, la réaction de Neymar a fait suite aux moqueries de ce pseudo-supporter. Après avoir chambré plusieurs de ses partenaires parisiens qui venaient de perdre la finale, il lui a adressé un « va apprendre à jouer au foot ! ».

La décision de la justice a été logiquement mal accueillie par le camp du plaignant. Son avocat, un certain Philippe Ohayon, a déclaré : « Ce classement sans suite et ce rappel à la loi sont synonymes d'un petit bisou sur le front (…) Les procureurs n'ont de cesse de poursuivre les gens en justice pour l'exemple. Eh bien, pour l'exemple, on décide de ne pas poursuivre, dénonce l'avocat du supporter rennais. Imaginez si mon client avait frappé ce joueur. Il aurait été interdit de stade et condamné à de la prison avec ou sans sursis par un tribunal. »