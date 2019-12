PSG, Ibrahimovic fan de Mbappé

Le géant suédois a révélé qu'il aimait beaucoup regarder jouer l'attaquant français du Paris Saint-Germain.

Passé par le entre 2012 et 2016, Zlatan Ibrahimovic a marqué le club parisien de son empreinte. Entre ses déclarations parfois tapageuses, certains actes qui ont fait parler, mais surtout ses performances sur le terrain, l'attaquant suédois a réalisé un passage remarqué et remarquable dans la capitale française avec pas mal de titres à la clé dont quatre championnats de , 2 Coupes de France et une 4ème place au Ballon d'Or en 2013.

Zlatan Ibrahimovic n'est pas réputé pour avoir sa langue dans sa poche. Ce qu'il pense, le Suédois le dit haut et fort. Zlatan Ibrahimovic n'a que, rarement, dressé des louanges à Lionel Messi et Cristiano Ronaldo qui ont dominé la dernière décennie. L'attaquant passé par l' est davantage un fan de Ronaldo, le Brésilien, qui l'a inspiré. Et lorsque Zlatan Ibrahimovic fait un compliment à un joueur, c'est suffisamment rare pour que ce dernier puisse en être flatté.

"Mbappé doit garder la tête froide"

Dans une interview accordée à GQ, Zlatan Ibrahimovic a rendu hommage à Ronaldo et a encensé Kylian Mbappé : "Mon joueur préféré ? Ça a toujours été Ronaldo. Le vrai, le Brésilien. Quand il jouait, tout le monde voulait le copier. Il avait un style trop élégant. C’est lui qui m’a fait regarder les matches à la télé. Aujourd’hui, je n’en vois plus beaucoup. Mais maintenant, mon joueur préféré, c'est peut-être Kylian Mbappé, qui sort du lot, il se démarque des autres".

"Kylian Mbappé fait la différence, il est jeune, on espère qu’il continuera de travailler dur. À 19 ans c’est déjà une star. J’espère qu’il aura toujours faim et qu’il sera toujours passionné par le football, pour continuer à progresser et accomplir encore plus de choses dans sa carrière. Pour y parvenir, vous devez garder la tête froide, ce qui est parfois difficile", a ajouté l'attaquant suédois passé par le Paris Saint-Germain.

Toujours sans contrat depuis son départ des cet hiver, Zlatan Ibrahimovic avait ouvert la porte à un retour au au cours du même entretien accordé à GQ : "J’irai dans une équipe qui doit gagner de nouveau, qui doit renouveler sa propre histoire, qui cherche un défi contre tout le monde. Il n’y a que comme ça que je vais trouver la motivation pour vous surprendre encore (...) On se voit vite en ”.