France, Le Graët veut voir Mbappé aux JO 2020

Le président de la FFF souhaite discuter avec les dirigeants du PSG de la participation de l'attaquant français aux Jeux Olympiques 2020.

"Tokyo 2020". Ce tweet de Kylian Mbappé datant du mois de juin dernier après l'officialisation de la qualification de l'équipe de pour les Jeux Olympiques 2020 a beaucoup fait parler. Eligible au niveau de son âge, l'attaquant du PSG est habitué à évoluer avec l'équipe A sous les ordres de Didier Deschamps et pourrait tout à fait enchaîner l' et les JO, bien que cela paraisse improbable. Kylian Mbappé est un homme aimant les défis et se verrait tout à fait représenter les Bleus à Tokyo et tenter de ramener un trophée supplémentaire dans son armoire.

Interrogé par l'AFP sur l'articulation entre l'Euro 2020 (12 juin-12 juillet) et le tournoi olympique au (23 juillet-8 août), le président de la Fédération Française de Football a d'abord indiqué que Sylvain Ripoll, sélectionneur des Espoirs et de l'équipe olympique, n'allait "pas prendre des joueurs qui ont disputé l'Euro". Avant de se reprendre, sourire aux lèvres : "Non, je n'ai pas dit cela à 100%... Il peut peut-être y en avoir un".

"Je vais discuter avec Leonardo"

"Kylian Mbappé a manifesté l'envie de disputer cette compétition. Quand il l'a déclaré, j'ai trouvé cela super bien. [...] On est ravis, il peut y avoir des réticences, mais pas chez nous. Maintenant, on va voir. Ce n'est pas le tout de dire ''J'ai envie d'y aller'', il y aura des conséquences pour le PSG. Il faudra qu'on lui en reparle, parce que c'était lancé comme ça en l'air. Didier Deschamps, lui, s'en fiche car il aura joué l'Euro avant", a expliqué le président de la FFF.

Noël Le Graët est réellement prêt à faire des efforts afin de pouvoir permettre au jeune champion du monde 2018 de faire partie de la sélection olympique, au point même de se réunir avec son club pour en discuter prochainement : "Les dirigeants du PSG ? Moi, je vais aller les voir. Pour avoir déjà confirmation que Kylian Mbappé est toujours intéressé, ou s'il s'agissait d'une parole en l'air. Je vais discuter avec Leonardo".

Le président de la FFF a indiqué qu'il laissait l'entière responsabilité à Sylvain Ripoll de constituer son équipe et donc de choisir ses trois "jokers". Le sélectionneur des Espoirs est même en droit de convoquer Karim Benzema, écarté par Didier Deschamps, bien que cela soit peu probable d'après Noël Le Graët : "Karim Benzema aux Jeux Olympiques ? Il est sélectionnable, il n'est pas suspendu par la Fédération. Après, cela paraît improbable quand même. Je vois mal Sylvain Ripoll se mettre en contradiction avec Didier Deschamps".