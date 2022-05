PSG : Gueye a le soutien du président sénégalais

Le Président du Sénégal, Macky Sall, a soutenu le milieu de terrain du Paris Saint-Germain, Idrissa Gueye, à la suite de la réaction négative qui a accueilli son boycott du match de Ligue 1 de samedi dernier contre Montpellier (0-4). Pour rappel, les équipes de l'élite française avaient porté des maillots spéciaux ce week-end pour sensibiliser à la Journée internationale contre l'homophobie, la biphobie et la transphobie, qui est célébrée le mardi 17 mai.

Gueye refuse de jouer

Les Parisiens, comme les autres équipes de Ligue 1, ont marqué l'occasion avec des maillots dont les noms et les numéros étaient imprimés avec des couleurs arc-en-ciel. Cependant, Gueye aurait choisi de se retirer du match contre La Paillade d'Olivier Dall'Oglio parce que cela va à l'encontre de sa foi islamique - une action qui a été critiquée sur la toile.

Néanmoins, le leader de son pays natal a montré au vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 un fort soutien sur les réseaux sociaux à la suite d'une cascade de critiques. "Je soutiens Idrissa Gana Gueye. Ses convictions religieuses doivent être respectées", a tweeté le président Sall. En l'absence de l'ancienne star d'Everton et d'Aston Villa, l'équipe de Mauricio Pochettino a écrasé Montpellier 4-0 avec un beau doublé de Lionel Messi.

Une sanction bientôt prononcée ?

Le président de la Fédération sportive LGBT+ Eric Arassus avait appelé les autorités compétentes à sanctionner le joueur de 32 ans. "C'est un excellent joueur, on le reconnaît, mais la religion ne doit pas être remise en cause dans le sport. Nous pouvons dire que l'homophobie est un déni dans le sport. Tous les joueurs ont participé sauf lui, il devrait être sanctionné", avait-il déclaré à A Bola. "Quand on voit un joueur inventer diverses excuses, comme une pseudo-gastro, on se rend compte que c'est de l'homophobie que le club et la Ligue ont laissé faire. Aujourd'hui, c'est puni par la loi d'être homophobe", a-t-il ajouté.