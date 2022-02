PSG : Franck Ribéry adoube Kylian Mbappé

Actuellement du côté de la Salernitana, à la lutte pour le maintien en Serie A, Franck Ribéry conserve un oeil avisé sur le football mondial. L'ancien ailier du Bayern Munich a accordé une interview à Sky Sports dans laquelle il a balayé de nombreux sujets dont le favori pour la Ligue des champions, son opinion sur le Ballon d'Or raté par Robert Lewandowski et aussi sur Kylian Mbappé.

"Mbappé est agréable à voir jouer"

L'ancien international français est visiblement fan de son compatriote qu'il considère comme le joueur le plus talentueux actuellement dans le football mondial : "Kylian Mbappé est le plus fort en général, il sait qu’il a de grandes qualités mais il ne se laisse pas démonter. Il fait son travail, il joue, il s’amuse. C’est un plaisir pour lui et c’est agréable quand on le voit jouer."

Ribéry voulait tout arrêter, Sabatini l’en a dissuadé

Malgré tout le bien qu'il pense de l'international français, Franck Ribéry ne considère pas le Paris Saint-Germain et son armada offensive comme le grand favori au sacre sur la scène européenne : "En Ligue des champions, je vois le Bayern Munich, Liverpool et peut-être le PSG. Cela ne dépend que d’eux, ils ont des équipes fortes et de grands joueurs."

"J'aimerais que Milan gagne le Scudetto pour Ibra"

L'ancien ailier du Bayern Munich a également eu une pensée pour son ancien coéquipier, Robert Lewandowski, qui aux yeux de nombreux observateurs méritait de remporter le Ballon d'Or cette année mais a finalement été devancé par Lionel Messi : "Lewandowski est l’attaquant numéro un pour moi en ce moment, le plus fort du monde depuis deux ou trois ans. Il travaille beaucoup et aime aider l’équipe (…) Je pense qu’il méritait le Ballon d’or."

AC Milan : pour Kalulu, Maignan est le meilleur en Serie A

L'article continue ci-dessous

Franck Ribéry, qui est resté en Italie pour jouer à la Salernitana après son expérience à la Fiorentina, est fan des Rossoneri cette saison et voudrait voir le club milanais remporter la Serie A pour son ami, Zlatan Ibrahimovic : "Pour le Scudetto je dirais Milan, aussi pour Ibra. Il le mérite en tant que personne et en tant que joueur, pour ce qu'il a fait dans sa carrière. J'aimerais que Milan gagne le Scudetto spécialement pour lui".

Enfin, l'ailier français a défendu son ancien coéquipier Dusan Vlahovic après son transfert de la Fiorentina à la Juventus : "Quand j'étais à Florence, pendant sept mois, il a fait quelque chose d'incroyable. C'était important pour lui de comprendre qu'il devait continuer comme ça, maintenant il est à la Juve et la Juve est un grand club, une grande équipe avec de grands joueurs. Il y a une plus grande pression. Le conseil que je peux lui donner est de ne pas trop penser, il doit juste continuer à travailler comme il le fait : il a la bonne mentalité et a toutes les compétences, il est fort. Il est normal que les habitants de Florence soient en colère contre Dusan, mais je pense qu'ils ont compris qu'il est parti parce que le football est comme ça. Je pense qu'ils devraient le remercier pour ce qu'il a fait à Florence".