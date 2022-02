AC Milan : pour Kalulu, Maignan est le meilleur en Serie A

Formé au Paris Saint-Germain et international français depuis plusieurs années, Mike Maignan fait aujourd'hui le bonheur de l'AC Milan. Impressionnant en Serie A, celui qui restait sur un titre de Champion de France avec le LOSC a mis tout le monde d'accord, réussissant l'exploit de faire oublier le talentueux Gianluigi Donnarumma, lequel s'est engagé avec le PSG cet été.

"Il a su nous sauver quand il le fallait"

Interrogé par Eurosport, Pierre Kalulu, défenseur de l'AC Milan et coéquipier de Mike Maignan, a déclaré que le Français est actuellement le meilleur gardien de Serie A. "Pour moi, la réponse est oui après sa phase aller. Il a su nous sauver quand il le fallait. Son jeu au pied m'impressionne tous les jours, il vient même de délivrer une passe décisive. Mike a eu un comportement de leader dès son arrivée, même quand il ne parlait pas la langue", a ainsi estimé Pierre Kalulu, sous le charme de celui qui devrait être le futur portier des Bleus.

L'article continue ci-dessous

L'ancien lyonnais est aussi impressionné par le leadership naturel de son gardien de but. "Il n'hésite pas à dire ce qu'il a à dire, à nous diriger. C'est un joueur avec une grosse éthique de travail au quotidien. Rien que de le voir, tu as envie de le suivre", a-t-il souligné, bluffé.

Le successeur annoncé de Lloris

"On peut dire que c'est un leader naturel, de terrain et de paroles. En plus, il a cette expérience d'avoir gagné. Il sait ce qu'il faut faire pour arriver au succès. Si, en plus, il commence à faire des passes décisives...". Une chose est sûre, Mike Maignan fait désormais l'unanimité, et ce au-delà des frontières de l'Hexagone. Plus que jamais, on voit mal ce qui pourrait l'empêcher de prendre la succession d'Hugo Lloris en Équipe de France à l'avenir.