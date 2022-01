Ribéry voulait tout arrêter, Sabatini l’en a dissuadé

Franck Ribéry semblait prêt à quitter la Salernitana, mais l'intervention du nouveau directeur sportif Walter Sabatini a été décisive pour le convaincre de rester. Il y a donc eu un retournement de situation pour le Boulonnais.

La star française semblait avoir décidé ce matin de résilier son contrat avec le club de Campanie et peut-être même avec le football. Au final il restera donc bien à Salerne jusqu'à la fin de la saison.

Ribéry va aider Salernitana jusqu’au bout

Âgé de 38 ans, Ribéry n'a réussi à accumuler que 900 minutes de jeu, se retrouvant souvent en proie à des problèmes physiques et, pour cette raison, il envisagerait de quitter le football.

Le contrat actuel de Ribéry avec la Salernitana n’expire qu’en juin prochain (avec une option de renouvellement en cas de maintien), mais le Français semblait donc prêt à tirer sa révérence aujourd'hui. Le nouveau directeur du football salernitain, Walter Sabatini, a convaincu Ribéry de rester, au moins jusqu'en juin, le considérant comme la figure centrale de son projet. Un projet qui a vu une révolution complète au sein de l'équipe première.

Avec les arrivées de Sepe, Fazio, Verdi, Ederson et Dragusin, entre autres, et l'ajout possible de Diego Perotti, Sabatini croit que la Salernitana peut réaliser l’exploit de rester en Serie A. Et c’est pourquoi il a convaincu Ribéry de faire partie de la mission.