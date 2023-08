PSG – Francfort : La décision forte de Randal Kolo Muani pour son avenir

Approché par le PSG pour ce mercato, Kolo Muani vient de prendre une décision forte pour son avenir à Francfort.

Alors qu’il a recruté gratuitement après la fin de son contrat au FC Nantes, l'Eintracht Francfort réclame une fortune pour vendre Randal Kolo Muani. Conscient de l’intérêt du Paris Saint-Germain, le club allemand réclame au moins 100 millions d'euros pour vendre l’attaquant des Bleus au club francilien. Une deuxième offre du PSG a été refusée par les Allemands.

"J'aimerais que ce transfert devienne possible pour moi"

Ce n’est plus un secret pour personne que le Paris Saint-Germain est déterminé à signer Randal Kolo Muani avant la fin du mercato dans deux jours. Et l’amour est réciproque, puisque le joueur de Francfort est aussi d’accord, car il aurait déjà donné son accord au club francilien. Mais son club actuel ne facilite pas son déménagement vers la capitale française.

Dans une interview accordée au média allemand, Sky Sport, mardi soir, Randal Kolo Muani demande ouvertement à Francfort de le laisser partir à Paris : "J'aimerais signer à Paris et j'en ai également informé les dirigeants. J'espère et je souhaite que l'Eintracht accepte l'offre de Paris et que ce transfert devienne possible pour moi", a déclaré l’attaquant de l’Equipe de France. Cette sortie est claire : le joueur est dépassé par les exigences de son club, qui demande 100 millions d’euros pour le céder.

Kolo Muani prend une décision forte

Pour qu’un transfert soit effectif, il faut l’accord des trois parties (joueurs et les deux clubs). Mais l'Eintracht Francfort ne veut ni écouter son joueur ni le PSG, qui a manifesté son intérêt pour l’attaquant français. Alors que le joueur n’a pas caché son envie de signer en faveur du PSG, il pose un acte fort pour forcer son départ.

En effet, Randal Kolo Muani, qui était attendu au centre d'entraînement de Francfort ce mercredi matin, a pris la décision de ne pas s'y rendre. Alors que Francfort joue jeudi son barrage retour de Ligue Europa Conférence contre le PFK Levski Sofia, Randal Kolo Muani serait proche de manquer ladite rencontre, qui se dispute à la veille de la fermeture du mercato estival.