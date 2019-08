PSG féminin : le point sur l'effectif avant la reprise

Le PSG lance sa saison en Championnat ce dimanche avec la réception de Soyaux à 14h45. Goal fait le point sur les mouvements de l'intersaison.

Le PSG féminin lance sa saison ce dimanche (14h45) avec la réception de Soyaux, au Stade Jean-Bouin, dans le cadre de la 1ère journée de D1 Arkema. Une saison que les Parisiennes, engagées dans quatre tableaux, abordent avec beaucoup d'ambition. "On a vraiment envie de tout remporter", glissait l'attaquante Kadidiatou Diani (24 ans) vendredi lors de la conférence de presse de lancement de la saison à l'Hôtel Molitor (16e arrondissement de Paris).

L'international française, révélation de la Coupe du monde et meilleure passeuse du championnat la saison dernière, sera l'une des cadres d'un effectif qui n'a pas connu de départs majeurs, à une exception près.

Seule l'internationale chinoise Wang Shuang, qui a beaucoup joué la saison dernière, a quitté la capitale un an seulement après son arrivée. En revanche, la capitaine Irène Paredes a prolongé son contrat jusqu'en 2021, comme Formiga (2020) et Nadia Nadim (2020). Ce qui était une priorité pour Bruno Cheyrou, le manager général de la sélection féminine : "On se devait de prolonger nos joueuses les plus impactantes. Ce sont des joueuses qui ont beaucoup d'expérience et qui avaient une influence très importante sur le reste du groupe. Et je pense que c'était notre premier recrutement le plus important."

Le point sur les départs

Wang SHUANG LIbérée de sa dernière année ce contrat DAIANE CD Tacon / Davinia VANMECHELEN Retour de prêt Kenza ALLAOUI Orléans (D2F) Andrine HEGERBERG Charlotte VOLL SC Sand Emma BERGLUND Göteborg Anissa LAHMARI Soyaux (D1F) Melike PEKEL Fin de contrat

Dans le sens des arrivées, le a enregistré l'arrivée de l'attaquante internationale A canadienne Jordyn Huitema (18 ans). Il a aussi réalisé deux jolis coups en signant la meneuse du jeu du FC Bayern Sara Däbritz et la Norvégienne du Kolbton IF Karina Saevik.

Arianna Criscione sera la troisième gardienne cette saison. La milieu de terrain Lea Khélifi, nommée pour le trophée de meilleure espoir de la saison passée, s'est elle aussi engagée en provenance du alors que la jeune Lina Boussaha fait son retour après une saison en prêt à .

"Tous ces éléments vont apporter une plus value à notre effectif et vont nous renforcer individuellement, et collectivement", assure Bruno Cheyrou.

Le point sur les arrivées

Jordyn HUITEMA Sara DABRITZ FC Bayern Karina SAEVIK Kolbton IF Arianna CRISCIONE Libre Lea KHELIFI FC Metz Lina BOUSSAHA Retour de prêt (Lille)

Olivier Echouafni, l'entraîneur parisien, ne ferme pas la porte à une arrivée supplémentaire et se dit "à l'écoute du marché". Tout cela sera jaugé en fonction des éventuels départs d'ici la fin du mercato estival, le 21 septembre. L'entraîneur parisien a par ailleurs confirmé qu'il allait désigner une gardienne numéro une cette saison. La place se jouera entre Christiane Endler, suspendue pour la reprise, et Katarzyna Kiedrzynek.

L'effectif actuel du PSG

Gardiennes : Arianna Criscione (32 ans), Christiane Endler (28 ans), Katarzyna Kiedrzynek (28 ans)

L'article continue ci-dessous

Défenseures : Alana Cook (22 ans), Pauline Dudek (22 ans), Hanna Glas (26 ans), Ashley Lawrence (24 ans), Perle Morroni (21 ans), Irène Paredes (28 ans), Eve Perisset (24 ans)

Milieux de terrain : Sandy Baltimore (19 ans), Lina Boussaha (20 ans), Sara Däbritz (25 ans), Aminata Diallo (24 ans), Formiga (41 ans), Grace Geyoro (22 ans), Léa Khélifi (20 ans), Karina Saëvik (24 ans), Annahita Zamanian (21 ans)

Attaquantes : Signe Bruun (21 ans), Kadidiatou Diani (24 ans), Jordyn Huitema (18 ans), Marie-Antoinette Katoto (20 ans), Nadia Nadim (31 ans)