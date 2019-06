Bleues - Un atout nommé Kadidiatou Diani

Face aux difficultés collectives rencontrées face au Brésil en 8e de finale (2-1, a.p.), la Parisienne a montré qu’elle pouvait faire la différence.

"On est passées par tous les états", au micro de TF1 dimanche soir après le coup de sifflet final, Kadidiatou Diani reflétait bien la pensée de toute son équipe. Qualifiée dans la douleur face à un tenace au Havre (2-1, a.p.), l’Équipe de a pu compter sur la Parisienne pour être dangereuse dans un contexte délicat. Perturbées par le défi physique et tactique imposé par la Seleção de Marta, les Bleues ont dû attendre le but salvateur d’Amandine Henry en prolongation pour se hisser en quart de finale. Avant cet intense moment de communion avec le Stade Océane, il y a eu le show Diani pour se mettre en jambes.

D’abord alignée en pointe aux côtés de Valérie Gauvin, la joueuse de 24 ans a été muselée en première période par une défense auriverde vigilante. Il a fallu attendre le retour des vestiaires et plus de libertés pour la voir décisive. Sur une relance rapide côté droit, sa feinte de corps a fait des ravages et son centre pour l’ouverture du score Gauvin était un modèle du genre. Déjà contre la Norvège, lors du 2e match de groupe, la complémentarité entre les deux joueuses laissait présager de belles séquences lors de ce Mondial.

Faut-il alors impérativement la mettre sur un côté pour la voir s’exprimer ? L’intéressée clame son envie de jouer, peu importe sa place sur le terrain. "Personnellement je prends autant de plaisir à jouer sur le côté droit que dans l’axe. J’aime beaucoup les deux postes." Si elle n’est pas en réussite depuis le début de la compétition (11 tirs, 0 but), elle reste néanmoins une buteuse. Ses 13 réalisations cette saison avec le PSG en première division en sont la preuve, tout comme ses réalisations sous le maillot tricolore depuis septembre dernier (8).

Diacre : "Il lui manque juste un but"

Pour Corinne Diacre, le dilemme de son poste n’est pas une question essentielle. La sélectionneur française aime alterner pour brouiller les pistes. "Je l’utilise là où j’ai besoin pour l’équipe, indiquait-elle en conférence de presse. Elle peut jouer à tous les postes offensifs, c’est quelqu’un de très précieux notamment aujourd’hui. Il lui manque juste un but pour continuer à être performante."

Cette quête du premier but en pourrait se concrétiser au meilleur moment possible, vendredi prochain au Parc des Princes lors d’un potentiel duel contre les États-Unis (8e de finale ce lundi à 18h face à l’ ). Physiquement, elle se sent très bien, après une préparation très intense au mois de mai sous les ordres d"Anthony Grech-Angelin. "Ça fait plusieurs mois que l’on prépare cette Coupe du monde, le but était d’arriver en forme. Je pense que c’est qu’on voulait tous faire" indiquait-elle après les 120 minutes disputées face au Brésil.

Dans un secteur offensif parfois balbutiant , Kadidiatou Diani reste une belle éclaircie quand son équipe se trouve sans solutions collectives. Sa vitesse et sa science du déplacement ont permis de débloquer la situation face au Brésil. Le Parc des Princes attend désormais qu’elle fasse trembler les filets pour marquer un peu plus de son empreinte le parcours des Bleues dans cette Coupe du monde.