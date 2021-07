PSG-FC Séville : Sergio Ramos forfait

Le défenseur espagnol devra encore patienter avant de faire ses débuts avec le PSG.

Officiellement parisien depuis le 8 juillet, Sergio Ramos n'a pas encore pris part à un match de préparation du PSG cet été.

On attendait les débuts de Sergio Ramos le face à Augsbourg le 21 juillet mais il avait été jugé trop court physiquement par le staff du PSG et n'avait pas été retenu dans le groupe par Mauricio Pochettino.

Et rebelote pour le déplacement du PSG à Faro, au Portugal, pour y affronter mardi soir, à 20h00, le FC Séville. Le défenseur ressent une gêne au mollet et il n'a pas participé à l'entraînement du PSG aujourd'hui.

Les premiers pas de Sergio Ramos sous ses nouvelles couleurs sont donc reportés pour le plus grand regret du joueur qui aurait aimé jouer contre son club formateur. On pourrait donc le voir jouer lors du Trophée des champions contre Lille, le 1er août, comme le pressentait Mauricio Pochettino avant le forfait du jouer : « On a entamé un travail spécial le concernant. On verra s'il sera prêt pour jouer contre Séville, sinon cela sera pour le prochain match, le Trophée des Champions. »

Contre les Sévillans, le Paris Saint-Germain tentera de conserver son invincibilité lors de sa préparation estivale, après trois succès face au Mans (4-0, le 14 juillet 2021), Augsbourg (2-1, le 2 juillet 2021) et Orléans (1-0, le 24 juillet 2021) et un match nul avec Chambly (2-2, le 17 juillet 2021).

Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino devra se passer de six joueurs encore en vacances : Neymar, Marquinhos, Verratti, Donnarumma, Di Maria et Paredes.