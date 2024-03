PSG, énorme rebondissement pour Xavi Simons

Retournement de situation dans le dossier Xavi Simons au PSG.

Le Paris Saint-Germain s’attend à vivre un mercato estival des plus mouvementés. Le club de la capitale va certainement perdre son attaquant vedette, Kylian Mbappé, en fin de saison. L’international français a informé en personne les dirigeants et ses coéquipiers de son départ début février. C’est justement cela qui entrainera les mouvements agités sur le marché des transferts du côté du PSG l’été prochain. Pour cause, le club n’a toujours pas trouvé son remplaçant et risque de ne compter sur ses valeurs sûres dont Xavi Simons. Mais la jeune pépite néerlandaise pourrait aller voir ailleurs.

Le Bayer Leverkusen veut chiper Xavi Simons au PSG

Prêté par le PSG au RB Leipzig, Xavi Simons régale en Bundesliga comme lors de son prêt du côté du PSV Eindhoven. L’international néerlandais, passé par Le centre de formation du Barça, en est à 9 buts et 11 passes décisives en 35 matchs TTC. Des statistiques impressionnantes qui ont certainement séduit Luis Enrique qui a demandé le retour du joueur.

Ainsi, Xavi Simons devrait faire son retour au PSG l’été prochain afin d’apporter du surnombre en attaque alors que Mbappé est sur le départ. Mais il se peut que le Néerlandais reste en Allemagne et pas à Leipzig cette fois-ci. En effet, selon les révélations du PSG Inside Actus, le Bayer Leverkusen s’intéresserait sérieusement à Xavi Simons. A en croire le compte X, le leader de Bundesliga souhaiterait même passer à l’action en faisant une offre au PSG pour le joueur.

Quand Xavi Simons semait le doute sur son avenir

En plus du Bayer Leverkusen, le RB Leipzig également avait déjà prévu une nouvelle offre au PSG pour conserver le joueur. Mais la décision finale reviendra à Xavi Simons qui disposerait d’une clause mystérieuse dans son contrat lui permettant de décider de son avenir. Il y a quelques semaines d’ailleurs, l’international néerlandais faisait savoir qu’il ne pensait pas encore à son avenir pour le moment.

« Je me concentre maintenant aussi vraiment sur Leipzig. Je veux profiter de mon présent, et mon présent, c’est Leipzig. Nous avons maintenant des matchs importants qui nous attendent, et puis il y aura le championnat d’Europe en juin. Ce n’est donc pas encore le moment de penser à l’année prochaine. Après la saison, toutes les parties se parleront et discuteront de la suite des événements. Je suis très heureux ici », déclarait-il dans un entretien accordé à Kicker.