PSG, énorme rebondissement dans le dossier Bernardo Silva

Une nouvelle surprenante est tombée lundi, dans le dossier Bernardo Silva, pisté par le PSG.

Le Paris Saint-Germain s’apprête à vivre un mercato estival très mouvementé. Le départ imminent de Kylian Mbappé cet été, contraint le club parisien à recruter de nouveaux attaquants. Mais le PSG souhaite également se renforcer à d’autres postes notamment au milieu de terrain. L’une des pistes prioritaires du club de la capitale dans ce secteur se nomme Bernardo Silva. Cependant, le dossier du Portugais vient de connaitre un nouveau rebondissement, ce lundi.

Les cibles estivales du PSG

Le PSG entame une nouvelle ère la saison prochaine sans Kylian Mbappé, en partance cet été. Le club pourra ainsi se consacrer à l’exécution de sa nouvelle politique sportive qui consiste à miser sur des jeunes prometteurs dorénavant. Toutefois, le club francilien aura bien besoin des joueurs expérimentés pour encadrer ce nouveau collectif.

C’est justement dans ce sens que le PSG vise des joueurs comme Victor Osimhen ou encore Khvicha Kvaratskhelia afin de remplacer Kylian Mbappé. Dans l’entrejeu également, le club a essuyé un revers dans le dossier Kimmich mais avait toujours un espoir pour Bernardo Silva.

Le PSG snobe Bernardo Silva

Cependant, il y a eu un changement surprenant dans le dossier Silva. Le PSG a en effet pris une grande décision sur l’international lusitanien. A en croire Le Parisien, la direction parisienne aurait décidé la piste du milieu offensif de Manchester City, capable d’évoluer également sur l’aile droite de l’attaque. Le club de la capitale serait désormais focus sur la piste Khvicha Kvaratskhelia, priorité offensive de Paris.

« Au fil des semaines, la liste des souhaits s'est affinée entre les deux Luis (Enrique et Campos). Le renfort d'un ailier droit n'est plus de mise. Paris cherche avant tout un ailier gauche et la priorité se nomme Khvicha Kvaratskhelia, qui évolue à Naples », confie le journaliste du Parisien, Dominique Séverac, dans un échange avec les internautes.