Mercato, le PSG a identifié ses intransférables

Le mercato estival du Paris Saint-Germain s’annonce très mouvementé. Le départ imminent de Kylian Mbappé va obliger le club parisien à recruter en attaque. Le PSG, qui compte également se renforcer à d’autres postes, a même déjà commencé par faire ses emplettes sur le marché des transferts. Toutefois, le club de la capitale est conscient que les mouvements ne sont pas uniquement dans le sens des arrivées, sachant certains de ses joueurs seront courtisés sur le marché. Pour prévenir cela, le PSG a déjà identifié les intransférables de son effectif.

Le PSG prépare son mercato

Le PSG a déjà commencé par placer ses pions sur le marché des transferts avant même l’ouverture du mercato estival. Le club cible notamment plusieurs joueurs en attaque dans le but de remplacer Kylian Mbappé (Osimhen, Leao, Kvaratskhelia, Rashford, Gyokeres). Dans le même temps, Paris est également sur des pistes en défense dont Leny Yoro, priorité du club, et Matthieu Udol.

En plus de cela, Luis Enrique devrait enregistrer cet été, le retour de certains joueurs en prêt à l’instar de Xavi Simons et Juan Bernat sans oublier l’arrivée imminente de Matvey Safonov au poste de gardien de but. Cependant, si le PSG veut recruter autant, il va falloir libérer de l’espace pour les prochaines recrues.

Le PSG blinde sept joueurs

Outre Kylian Mbappé, Keylor Navas et Layvin Kurzawa vont également quitter le PSG alors qu’Arnau Tenas, souhaiterait être prêté. En dehors de ces derniers, d’autres joueurs pourraient également faire leurs valises en répondant aux sirènes d’autres clubs. Et si le PSG pourrait laisser filer Manuel Ugarte en prêt à la Juventus, le club ne souhaite pas se séparer de certains joueurs comme l’a révélé Dominique Sévérac, ce lundi.

« Qui, au PSG, n'est pas transférable ? La liste est longue, notamment Zaïre-Emery, Vitinha, Dembélé, Barcola, Lucas Hernandez, Beraldo et Nuno Mendes », a lâché le journaliste du Parisien, à l’occasion d’un échange avec des internautes.