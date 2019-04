PSG - Edouard Cissé peu convaincu par Leandro Paredes

Arrivé cet hiver au Paris Saint-Germain, Leandro Paredes ne s'est pas encore montré suffisamment convaincant dans la capitale, selon Edouard Cissé.

Arrivé cet hiver en provenance du Zénith Saint-Petersbourg contre l'importante somme de 47 millions d'euros, Leandro Paredes devait apporter un nouveau profil à Thomas Tuchel au milieu de terrain, le technicien allemand ayant longtemps été à la recherche d'un joueur complémentaire à Marco Verratti.

Arrivé dans les derniers instants du mercato hivernal, l'international argentin tarde néanmoins à démontrer l'étendue de son talent dans la capitale, enchaînant les prestations satisfaisantes mais peu enthousiasmantes. De plus, il semblerait que son profil ne soit finalement pas si éloigné de celui de son compère italien.

"Ce n’est pas un milieu puissant, ce qui pose un problème"

Âgé de 24 ans, celui qui a disputé 13 rencontres toutes compétitions confondues avec les franciliens devra donc élever son niveau de jeu dans les prochains mois et la saison prochaine, sous peine de récolter quelques critiques. À ce sujet, un ancien joueur parisien, en la personne d'Edouard Cissé, ne s'est pas gêné pour émettre quelques doutes au sujet de Leandro Paredes, un joueur qu'il connaît bien depuis son passage à l' .

"Je le connais depuis la Roma et je ne suis pas surpris de son jeu. C’est un beau milieu, mais ce n’est pas un milieu puissant, ce qui pose un problème, notamment dans les matchs à haute intensité et en Ligue des Champions. Même Verratti est plus agressif que lui. Leur association est intéressante contre certaines équipes, mais ça pose problème contre les gros", a indiqué l'ancien joueur du PSG, dans les colonnes du journal Le Parisien, ce samedi.

Si l'Argentin n'a toujours pas convaincu au sein du Champion de , l'adaptation à un nouveau contexte et à de nouveaux partenaires pourrait faire office d'explication légitime. De ce fait, ce n'est probablement que la saison prochaine que le milieu de terrain pourra afficher son réel visage... Ce qui permettrait au PSG d'oublier quelque peu la fin d'aventure manquée entre le club et Adrien Rabiot, formé au club, qui s'envolera vers un nouveau challenge cet été.