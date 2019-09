PSG, Edinson Cavani opérationnel contre le Real ?

L’attaquant uruguayen serait bien parti pour tenir sa place contre le Real Madrid en ouverture de la Ligue des Champions.

Bonne nouvelle pour les supporters du PSG. Le 18 septembre prochain, lors de la réception du au Parc des Princes, les champions de devraient pouvoir compter sur leur buteur Edinson Cavani. L’Uruguayen récupère bien de sa blessure à la hanche droite et les prévisions médicales le concernant sont très optimistes.

El Matador avait été touché le 25 aout dernier lors du match de championnat contre . La durée d’indisponibilité qui avait été décrétée était de trois semaines et l’avant-centre des champions de France est parfaitement dans les temps dans sa phase de rétablissement. Si sa participation à la rencontre de championnat contre (14 septembre) est encore douteuse, il est plus que probable qu’il soit d’attaque face aux Merengue.

Le retour de l’ancien napolitain lors de ce match de prestige de C1 ne serait pas de trop pour l’équipe francilienne et son entraineur Thomas Tuchel. L’Allemand doit se passer de Kylian Mbappé pour ce match, et il s’inquiétait fortement à l’idée de ne pas pouvoir aligner également son goleador uruguayen. À présent, c’est certainement le soulagement qui prédomine dans son esprit même s’il reste encore dix jours avant la fameuse échéance et qu’un imprévu n’est pas à écarter.

Cavani va reprendre l’entrainement cette semaine. Si tout va bien, il mènera donc l’attaque du PSG face à l’équipe de Zinedine Zidane. Une formation contre laquelle il a été (en compagnie d’Adrien Rabiot) l’un des deux seuls buteurs parisiens lors des quatre dernières confrontations.