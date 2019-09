Malgré Neymar, Mbappé, Cavani et Icardi, le PSG ne possède pas la meilleure attaque d'Europe selon vous

Le club de la capitale a su conserver Neymar et a recruté Icardi en fin de mercato. Une attaque XXL qui n'a pas de concurrence ? Dites-nous tout !

Suite à une fin de mercato à suspens et l'arrivée notamment de Mauro Icardi, le a su se renforcer sans perdre d'élément offensif notable. Grâce au travail de Leonardo, Thomas Tuchel a de quoi faire mal à ses adversaires avec de multiples choix offensif, d'autant plus que le PSG est parvenu à garder Neymar, malgré les nombreuses tentatives du cet été pour le faire revenir.

Il est alors légitime de se demander si le PSG version 2019-2020 possède la meilleure attaque en Europe. Pour rappel, voici les éléments offensif que l'on retrouve dans l'effectif parisien : Neymar, Kylian Mbappé, Edinson Cavani, Mauro Icardi, Angel Di Maria, Choupo-Moting ou encore Pablo Sarabia. Cependant à notre question sur les réseaux sociaux vous estimez en majorité que le club de la capitale ne domine pas ses concurrents européens pour ce qui est du secteur offensif.

"La complémentarité entre Mané-Firmino-Salah est aujourd'hui inégalée"

Ainsi, Johan‏ sur Twitter met en avant le trio de qui a notamment remporté la la saison dernière. "Une attaque ce n'est pas avoir la plus belle compo. La complémentarité entre Mané-Firmino-Salah est aujourd'hui inégalée." Un avis partagé par Poney Club Gang‏. "Sur papier..peut-être.. faut voir la complémentarité... on n'est pas sur Fifa", en référence au célèbre jeu vidéo.

Pour Odile Dankode, c'est la compétitivité des adversaires du PSG qui reste un problème pour révaluer le vrai potentiel de cette attaque."Le PSG n'est pas une grande équipe et ne le sera pas pour le moment, à cause du niveau du championnat français qui est très bas comparé aux autres championnats. Regardez pourquoi Neymar cherche-t-il à partir et Ousmane Dembélé refuse de venir."

Alain Leblond pense lui sur Facebook que le Paris Saint-Germain possède de très sérieux atouts mais émet des réserves sur Thomas Tuchel. "Sur le papier oui. Si Neymar joue pour l'équipe ,il sera meilleur que Messi et Salah. Mpappé est meilleur que Griezmann ou Mané et Icardi est plus tueur que Suarez ou encore Firmino. Mais le problème, c'est que Klopp est meilleur que le coach du PSG et celui du Barça;"

