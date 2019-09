Mbappé devrait bien être absent contre le Real Madrid

Le retour à la compétition de Kylian Mbappé dès le duel contre les Madrilènes en C1 reste très hypothétique selon Le Parisien.

Kylian Mbappé est arrêté depuis le 25 aout dernier et le match du PSG face à . L'international tricolore avait alors contracté une déchirure à l'ischio-jambier. Une blessure qui doit nécessiter un repos forcé d'au moins quatre semaines.

En théorie, le natif de Bondy ne doit donc pas reprendre la compétition avant le mois d'octobre. Toutefois, son retour au Camp des Loges cette semaine et le début du travail individualisé, avec des soins mais aussi des exercices de vélo et aussi en piscine, ont laissé espérer un come-back plus tôt que prévu. Des espoirs qui seraient vains.

À en croire ce que rapporte Le Parisien ce samedi, Mbappé ne sera pas de retour avant la date qui a été fixée. Même s'il est dans les temps par rapport à l'évolution de la blessure et la cicatrisation du muscle, l'ancien Monégasque n'a aucun intérêt à précipiter son retour sur les terrains. Et, on peut imaginer que son club ne prendra aucun risque inutile avec lui.

Le PSG a quelques échéances importantes à livrer durant le mois de septembre, comme le très attendu choc face au Real lors de la 1e journée de Ligue des Champions. La présence de Mbappé à ce rendez-vous serait "illusoire", d'après ce qu'a indiqué Fabrice Bryant, un ancien médecin de l'Equipe de , au quotidien parisien. Les responsables franciliens avaient d'ailleurs été réalistes sur ce point, d'où notamment leur choix de recruter Mauro Icardi lors des derniers jours du mercato.

Outre les matches avec son club, Kylian Mbappé doit aussi manquer deux rencontres avec l'Equipe de France en éliminatoires de l'Euro. Il ne sera pas là pour la réception de l'Albanie ce samedi, ni pour le déplacement à Andorre mardi prochain. C'est la première fois depuis 15 mois qu'il manque un rassemblement des Bleus.