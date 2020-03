PSG-Dortmund - Thomas Tuchel : "Pas une équipe faite pour jouer le 1-0"

Au micro de PSG TV, l'entraîneur du Paris Saint-Germain a estimé que son équipe allait devoir jouer pour inscrire plusieurs buts, contre Dortmund.

Que le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le et le (2-1) semble loin... Trois semaines plus tard, à la veille du match retour tant attendu, force est de constater que la donne n'est plus vraiment la même. Et pour cause, mercredi soir (21h00), c'est dans un Parc des Princes à huis clos que les hommes de Thomas Tuchel tenteront de décrocher leur billet pour les quarts de finale de la compétition, crise liée au coronavirus oblige.

À la veille de cet affrontement décisif, l'entraîneur du Paris Saint-Germain ne s'est pas prêté à la traditionnelle conférence de presse d'avant-match, mais s'est confié au micro de PSG TV. Selon lui, son équipe ne devra pas se contenter d'assurer sa qualification, mais devra jouer sans retenue.

"On doit jouer attentif, et très intelligemment"

"Nous ne sommes pas une équipe faite pour jouer le 1-0. Nous sommes une équipe qui aime attaquer, et on va attaquer. On va essayer de marquer le plus de buts possible. Mais si le score final est 1-0 pour nous, je serais absolument content", a ainsi expliqué le technicien allemand, regrettant le huis clos.

"C'était dommage (de ne pas avoir joué à ). Ça continue à être un peu bizarre. Dans un match comme celui-là, c'est super important pour créer une ambiance spéciale, et mettre de la pression sur nos adversaires", a regretté Thomas Tuchel, qui se méfie du Borussia Dortmund et de ses qualités offensives. "C'est une équipe très dangereuse, avec beaucoup de vitesse, qui aime jouer en transition. On ne peut pas perdre de ballons trop facilement, trop vite, ou dans des zones dangereuses. On doit jouer attentif, et très intelligemment", a enfin analysé l'entraîneur du PSG. À près de 24 heures du choc tant attendu, la pression monte dans la capitale.