OFFICIEL - PSG-Dortmund se jouera à huis clos (Préfecture de Police)

La Préfecture de Police de Paris a annoncé que le 8e de finale retour de Ligue des Champions se déroulera à huis clos, mercredi, au Parc des Princes.

La crainte se faisait de plus en plus grande ces dernières heures. C'est désormais officiel : le tant attendu huitième de finale retour de opposant le au , mercredi soir (21h00), au Parc des Princes, se déroulera à huis clos.

Le PSG prend acte de la décision de la Préfecture

L'annonce a été publiée par la Préfecture de Police, ce lundi, via un communiqué officiel. "En application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir, le préfet de Police a décidé que le match #PSGBVB se déroulera à huis clos", peut-on ainsi lire sur celui-ci.

#Coronavirus | En application des mesures annoncées en conseil de défense hier soir, le préfet de Police a décidé que le match #PSGBVB se déroulera à huis clos. pic.twitter.com/arwKhKE81f — Préfecture de Police (@prefpolice) March 9, 2020



Dans la foulée, le Paris Saint-Germain a annoncé prendre acte de cette décision. "Le Paris Saint-Germain prend acte de la décision de la Préfecture de police de faire jouer le match du mercredi 11 mars 2020 opposant le Paris Saint-Germain au Borussia Dortmund à huis clos. Dans ce contexte, les équipes du club restent pleinement mobilisées pour organiser la rencontre dans les meilleures conditions possibles", a écrit le Champion de , dans un communiqué officiel. De plus, les Franciliens précisent que les supporters ayant acheté leurs billets, ainsi que les abonnés, "seront informés très prochainement des modalités proposées".



Pour rappel, cette décision fait suite à l'épidémie du nouveau coronavirus qui frappe actuellement la France et le reste du monde ces derniers jours. Dimanche soir, Olivier Véran, ministre de la Santé, avait annoncé l'interdiction de tout rassemblement de plus de 1000 personnes par mesure de précaution.