PSG – Dortmund : Les conseils de Rothen à Mbappé pour une qualification

Kylian Mbappé est très attendu contre Dortmund, mercredi. Jérôme Rothen lui rappelle ses responsabilités pour qualifier le PSG.

Attaquant vedette de l’équipe francilienne, Kylian Mbappé est le joueur le plus attendu contre le Borussia Dortmund, ce mercredi 13 décembre. Ceci dans le cadre du match de la sixième et dernière journée de la phase de groupes de Ligue des champions de l’UEFA. Les Allemands ont d’ailleurs identifié un joueur pour stopper le numéro 7 parisien.

Victoire ou rien, le mot d’ordre de Paris

Le Paris Saint-Germain joue sa qualification ce mercredi contre le Borussia Dortmund en Ligue des champions. Vainqueur du Borussia Dortmund (2-0) lors de la première journée, le Paris Saint-Germain a rechuté en perdant lourdement contre Newcastle United (4-1) la journée suivante. S’ils se sont relancés lors de la troisième journée avec une écrasante victoire contre l’AC Milan (3-0) au Parc des Princes, les hommes de Luis Enrique ont été décevants avec une défaite (2-1) contre les Rossoneri en quatrième journée.

Alors qu’il suffisait de s’imposer à domicile lors de la cinquième journée pour anticiper sa qualification aux huitièmes de finale de la compétition, le club francilien a été méconnaissable contre les Magpies au Parc des Princes. Menés au score, c’est en toute fin de match que les champions de France ont obtenu un pénalty polémique pour réussir à faire un match nul (1-1) contre Newcastle.

Getty

Deuxième derrière le Borussia Dortmund (1er, 10 points et déjà qualifié), le Paris Saint-Germain est condamné à la victoire, mercredi, contre les Allemands. Ceci pour éviter toute inquiétude du résultat qui sortira de l’autre duel du groupe entre Newcastle (5 points) et AC Milan (5 points).

Jérôme Rothen veut voir briller Kylian Mbappé

Meilleur buteur de l’histoire du club francilien, Kylian Mbappé aura à confirmer sa carrure contre le Borussia Dortmund, mercredi. Dans son émission Rothen s’enflamme, Jérôme Rothen espère voir un Kylian Mbappé très brillant et qui donnera la victoire au PSG pour une qualification au tour suivant de la compétition.

« Le PSG doit gagner à Dortmund et qui va te faire gagner ce genre de rencontre ? Ce sont les grands joueurs. Kylian est le patron de cette équipe. À lui de prendre ses responsabilités. Contre Nantes (samedi en Ligue 1, Ndlr), son match a été très moyen. Mais ce n’est pas un problème de positionnement sur ce match. Je pense qu’il n’était pas à bloc et qu’il avait la tête déjà tournée vers Dortmund. Il s’est préparé là-dessus », a fait savoir Rothen.

Getty Images

« C’est lui qui doit être le héros sur le match de Dortmund. En plus Dembélé n’est pas là (suspendu), donc on attend que Kylian fasse la différence. C’est logique. Si le PSG n’arrive pas à s’imposer à Dortmund et qu’il est éliminé de la Ligue des champions, eh bien qu’on s’acharne sur Kylian Mbappé. Parce qu’il est mis en avant, à juste titre, par rapport à ses coéquipiers et au club. C’est là qu’on l’attend, sur ces grands rendez-vous. Mais en général, il ne nous a pas déçus. Je suis persuadé qu’il sera au rendez-vous mercredi », a-t-il poursuivi.

Dugarry demande plus de responsabilités à Mbappé

Comme son partenaire sur l’émission, Christophe Dugarry demande à Mbappé de prendre ses responsabilités pour donner de la joie aux supporters et suiveurs du PSG. « Il a voulu les clés du camion. Ça fait des années qu’il nous dit qu’il ne faut pas parler d’âge, qu’il ne faut parler que de terrain et de performance. Les statistiques sont là, mais on est quand même déçus de son impact au Paris Saint-Germain depuis le début de la saison. On s’attendait à mieux. Ce genre de joueur, on s’attend à ce qu’il progresse année après année. Pas toujours en termes de statistiques. Mais cette année, on ne le sent pas assez déterminé, assez motivé », a-t-il lancé.

Getty Images

« C’est lui le grand joueur de cette équipe. S’ils devaient être éliminés, il en sera le premier responsable. Tout comme s’ils se qualifient, et comme souvent il est buteur, il en sortira toutes les glorioles pour lui. C’est mérité. C’est le meilleur joueur du PSG, il a voulu les responsabilités. À lui de les prendre. Les supporters attendent beaucoup de lui. L’investissement a été colossal pour un joueur comme lui. C’est peut-être sa dernière saison au PSG. Il nous a dit depuis des années qu’il voulait faire du PSG un club qui gagne, c’est le moment! », a conclu le champion du monde 1998.

Mbappé est conscient de ce qui l’attend.