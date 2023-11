PSG : Deux cadors européens foncent sur Kylian Mbappé

Si le Real Madrid hésite pour le recrutement de Kylian Mbappé, deux autres géants du vieux continent se montrent intéressés.

L’avenir de Kylian Mbappé au Paris Saint-Germain est incompris depuis cet été. Alors que son contrat prend fin à l’été 2024, l’attaquant français a décidé de ne pas renouveler son bail au sein de la formation de la capitale française.

Le Real Madrid dubitatif

S’il a envoyé une lettre à ses dirigeants parisiens notifiant qu’il n’activera pas l’option dans son contrat, qui prend fin l’année prochaine, Kylian Mbappé a alimenté les rumeurs lors du dernier mercato estival. Il a été placé dans le loft par le PSG avant d’être réintégré. S’il a déjà driblé le Real Madrid qui le voulait en 2021 pour renouveler au PSG, certaines sources indiquent que le joueur voudrait rejoindre Madrid gratuitement en 2024.

La presse sportive a fait part de nombreuses rumeurs sur le capitaine de l’Equipe de France lors du mercato estival 2023 évoquant une probable proposition du club merengue dans les derniers instants pour s’attacher les services du Bondynois. Mais rien n’a été fait avant la fin dudit marché des transferts.

L'article continue ci-dessous

Alors que l’on pensait que le Real Madrid a abandonné le dossier pour pouvoir récupérer gratuitement le Bondynois à la fin de son contrat l’année prochaine, ce ne serait pas le cas. Puisque le club vice-champion d’Espagne aurait renoncé complètement au Parisien pour cibler un autre attaquant.

Getty

Deux autres cadors en profitent

Alors que le Real Madrid hésite à recruter l’ancien attaquant de l’AS Monaco, deux autres géants du continent veulent profiter de la situation pour faire une belle proposition à l’attaquant français. Dans un premier temps, selon les informations de AS, Liverpool est intéressé par Kylian Mbappé. Jürgen Klopp et les Reds apprécient le capitaine des Bleus et envisagent de faire de lui, le nouveau leader du groupe aux côtés de Mohamed Salah.

Getty/GOAL

Dans un second temps, à en croire les informations de Sport 1, le Bayern Munich a un plan pour Kylian Mbappé. Entraîneur des champions d’Allemagne, Thomas Tuchel a déjà lancé un appel du pied à Kylian Mbappé, dimanche. « Il va jouer pour nous, c'est clair ! Kylian, c’est Kylian. Il est extraordinaire, très intelligent, il sait ce qu’il veut. Lui et moi, on a une bonne relation. S’il veut, je viens le chercher avec le vélo, c’est sûr (rires). Mais je ne pense pas que ça va être la réalité », avait déclaré l’ancien coach du PSG, qui connaît bien Mbappé.