Tuchel prêt à accueillir Mbappé au Bayern

Thomas Tuchel a évoqué une éventuelle arrivée de Kylian Mbappé au Bayern Munich.

Invité de Canal+ ce dimanche, Thomas Tuchel s’est exprimé sur plusieurs sujets. Le technicien allemand est notamment revenu sur son passage au Paris Saint-Germain (2018-2020) avant de faire un appel du pied à son ancien joueur, Kylian Mbappé.

Tuchel est plus heureux au Bayern qu’au PSG

Aujourd’hui au Bayern Munich, Thomas Tuchel se retrouve dans un environnement différent de celui du PSG, son ancien club. L’Allemand explique la différence entre le club francilien et le Bayern. « L’institution est plus forte (au Bayern qu’à Paris). Je me sens plus soutenu. Et ils ont une opinion très forte. J’ai dit qu’à Paris, il faut faire de la politique pour un coach et je le pense toujours. C’est une caractéristique de ce club. C’est unique », déclare-t-il.

Tuchel veut éviter le PSG en Ligue des Champions

Thomas Tuchel n’a pas manqué d’évoquer le parcours du club de la capitale française dont il est heureux des années qu’il y a passées, en Ligue des Champions cette saison. L’ancien entraîneur de Chelsea est confiant pour la qualification du PSG au prochain tour, même s’il n’a pas trop envie de croiser son ancienne équipe. « J’ai beaucoup aimé mes années à paris. Milan était très fort sur le dernier match, mais je suis convaincu que Paris va se qualifier. Affronter le PSG avec le Bayern ? Je n’aime pas trop jouer contre mes anciennes équipes. Peut-être dans une finale alors », poursuit-il.

L'article continue ci-dessous

Getty/GOAL

L’appel du pied de Thomas Tuchel à Kylian Mbappé

L’entraîneur allemand a saisi l’occasion pour envoyer un message à son ancien protégé, Kylian Mbappé. Le natif de Bondy n’a toujours pas prolongé avec le PSG et sera libre en fin de saison. Une aubaine que Tuchel serait prêt à saisir. « Mbappé libre l’année prochaine ? Oui, Il va jouer pour nous (rires). Kylian est Kylian, il est très intelligent. On a eu une bonne relation. S’il veut venir au Bayern, je vais aller le chercher moi-même (rires). Quand il veut quelque chose, il l’obtient », conclut Thomas Tuchel.