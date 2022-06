PSG : découvrez le maillot domicile de la saison 2022-2023 du Paris Saint-Germain

Découvrez le nouveau maillot domicile du PSG pour la saison 2022-2023 avec toutes les photos officielles.

Ça y est ! Le PSG a dévoilé ce mercredi 29 juin son maillot domicile pour la saison 2022-2023.

Le maillot bleu est entrecoupé par une immense bande blanche et deux petites bandes rouges. Le logo du club et de l'équipementier prennent place sur la bande blanche et non sur le côté gauche.

On remarque également un changement pour les sponsors. Qatar Airways remplace All (Accor Live Limitless) qui était le partenaire principal du club depuis juillet 2019. Sur les manches, c'est l'application GOAT qui fait son apparition.

PSG

PSG

PSG

PSG

PSG