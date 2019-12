PSG, Kimpembe et Gueye absents contre Galatasaray

Selon les informations de Goal, le défenseur central et le milieu de terrain sénégalais ne seront pas aptes pour jouer en Ligue des champions.

Le PSG a été frappé par les blessures face à . Au bout d'une demi-heure de jeu, Thomas Tuchel avait déjà dû effectuer deux changements afin de remplacer Presnel Kimpembe, touché sur un contact avec un adversaire, et Idrissa Gueye, qui s'est écroulé après avoir ressenti une gêne aux ischio-jambiers. Cela n'a pas empêché le PSG de s'imposer face à Montpellier grâce à des réalisations de Neymar, Mbappé et Icardi, mais le club de la capitale va devoir faire sans ces deux joueurs lors du prochain match.

En effet, selon les informations de Goal, Presnel Kimpembe et Idrissa Gueye sont forfaits pour la rencontre de face à ce mercredi soir. De son côté, L'Equipe annonce même que le défenseur central français pourrait manquer les dernières rencontres de l'année 2019. Le club de la capitale va toutefois enregistrer le retour de Marquinhos, capable de jouer aux deux positions, qui était absence face à Montpellier pour cause de paternité.

Tuchel était plus optimiste pour Gueye

En conférence de presse après le coup de sifflet final,Thomas Tuchel s'était montré plutôt rassurant concernant Idrissa Gueye : "On ne sait pas si c’est la conséquence de l’autre blessure (subie en octobre en sélection). Mais la première blessure, ce n’était pas une blessure, c’était une crampe. Aujourd’hui [samedi], j’ai parlé avec lui et je pense qu’il est sorti avec une blessure. Il a senti quelque chose et il a eu peur de faire un sprint. C’est pour cela qu’il était mieux de le laisser sortir."

L'entraîneur allemand était déjà plus pessimiste pour Presnel Kimpembe. Il avait reconnu qu'il s'agissait probablement d'une blessure musculaire et qu'il faudrait donc attendre avant de pouvoir se prononcer. "Avec Kim [Presnel Kimpembe], c’est un peu différent. Je pense à quelque chose de musculaire. Je ne peux pas dire pourquoi, parce qu’il n’a pas joué contre (2-0). Il est super fit. On doit attendre". L'instinct de Thomas Tuchel était juste, mais face à Galatasaray, ni le défenseur, ni le milieu de terrain ne seront de la partie.