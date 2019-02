PSG : Dani Alves pourrait prolonger son contrat

Selon RMC, Dani Alves pourrait prolonger son contrat avec le Paris Saint-Germain. Le Brésilien souhaiterait un bail à long terme.

Arrivé à l'été 2017 en provenance de la Juventus, Dani Alves a vu sa première saison dans la capitale française se conclure par une grave blessure. Le polyvalent latéral brésilien a ainsi manqué les premiers mois de la campagne actuelle après avoir tiré un trait sur la Coupe du monde en Russie.

Malgré des performances contrastées, Alves reste un élément majeur au sein du PSG . L'international brésilien peut s'appuyer sur une expérience considérable du haut de ses 35 ans - il est notamment le joueur en activité le plus titré de la planète. Les très bonnes relations d'Alves avec la superstar du club, Neymar, plaident également en sa faveur. Sur le plan sportif, Alves a aussi démontré lors de la première manche des huitièmes de finale de la Ligue des champions contre Manchester United (victoire 2-0 des Parisiens à Old Trafford) que sa polyvalence et sa générosité pouvaient encore lui permettre d'évoluer au plus haut niveau européen, malgré quelques copies plus décevantes.

Alors que son bail expire au terme de la saison actuelle, la question d'une prolongation se pose forcément. Et selon les informations de RMC, l'hypothèse de le voir rempiler prendrait de plus en plus d'épaisseur. RMC indique notamment ce mercredi soir que la direction parisienne souhaiterait faire prolonger le défenseur, et que le joueur ne serait pas réticent à rester dans la capitale française au-delà de cet été. Mais toujours selon les informations du média français, Alves serait favorable à s'inscrire dans la durée.

L'ancien joueur du FC Barcelone souhaiterait ainsi un nouveau contrat portant sur plusieurs années. Alves, qui n'a pas tiré un trait sur la Seleçao, aurait pour objectif de prendre part à la Coupe du monde 2022, qui se disputera au Qatar. Il aura 39 printemps... "Je suis très, très heureux. Par rapport à tout ce qui s'était passé, vous saviez ce que signifie cette journée pour moi. L'attente a été très, très longue. C'était très difficile mais maintenant que tu vois la lumière et que tu peux faire ce que tu aimes le plus, tu retrouves un nouveau souffle. Mais une chose est sûre, ça a été trop long pour oublier", avait-il souligné lors de son retour à la compétition.

"Il faut absolument augmenter son niveau de jeu, son investissement mental et spirituel en Ligue des champions. En jouant de manière individuelle, on ne gagne rien. En fait, ce n'est pas difficile de se qualifier pour la finale et de gagner cette compétition. Moi, j'y suis arrivé il n'y a pas si longtemps (ndlr : en 2015 avec le FC Barcelone et en 2017 avec la Juventus Turin). Mais pour réussir cela, mes coéquipiers rentraient sur le terrain pour se battre les uns pour les autres. On se disait : 'ton problème est le mien et mon problème est le tien'. C'est de cette façon que l'on forme une grande équipe ", avait également souligné Dani Alves avant d'aborder les grandes échéances européennes.