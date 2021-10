Manchester United : Solskjaer en sursis… jusqu’à samedi ?

Selon nos informations, Ole Gunnar Solskjaer sera bien sur le banc des Red Devils pour le déplacement à Tottenham, samedi.

La pression monte pour Ole Gunnar Solskjaer. Après un début de saison intéressant puis finalement décevant, avec l’humiliation subie à Old Trafford face à Liverpool (0-5) en point culminant, le manager de Manchester United n’a jamais été aussi proche de perdre son poste.

Réunion de crise à Manchester

Comme nous vous l’expliquions récemment, les lourdes défaites face à Leicester puis contre les Reds ont joué sur le moral des troupes, lesquelles n’ont plus vraiment confiance en leur entraîneur. Sera-t-il capable de redresser la barre ? Le débat existe aussi au sein de la direction.

Celle-ci a pourtant toujours soutenu Solskjaer, même dans les moments les plus sombres. Mais le plus sombre d’entre tous a été atteint dimanche à Old Trafford, dixit OGS, et le vice-président exécutif Ed Woodward a été contraint de s’entretenir avec les propriétaires au vu de la pression populaire demandant le licenciement du Norvégien.

L'article continue ci-dessous

Selon nos sources, le conseil d’administration maintient pour l’instant sa confiance en Solskjaer, qui a quant à lui refusé d’abandonner son poste. Pas de démission, donc, mais l’ancien coach de Molde pourrait bel et bien prendre la porte en cas de nouvelle contre-performance samedi, sur la pelouse de Tottenham.

Solskjaer sera sur le banc samedi

En effet, Goal est en mesure de confirmer que l’ancien attaquant assurera bel et bien la préparation du choc, et qu’il sera sur le banc des Red Devils dans quatre jours pour défier les Spurs. Du sursis… jusqu’à samedi ? Cela y ressemble bien, à moins que son équipe ne signe une victoire éclatante à l’extérieur.

Il fut une époque où #Solskjaer était le héros de Manchester United. pic.twitter.com/AM16sVnISy — Goal France (@GoalFrance) October 25, 2021

Mais sans la confiance de ses troupes, Solskjaer va-t-il réussir à les remobiliser ? À l’instar de José Mourinho, lâché par son vestiaire juste avant son renvoi, le Norvégien pourrait avoir à faire ses valises plus tôt que prévu.

Une défaite et "bye bye" ?

Une défaite signera sans doute la fin de l’aventure d’OGS sur le banc des Red Devils. Et pour cause : avec un seul petit point pris lors des quatre derniers matchs et cette embarrassante 7e place en Premier League, la victoire devient obligatoire. J-4 avant le verdict !