PSG : Christophe Galtier dévoile l'axe de progression de son équipe

L'entraîneur du PSG est revenu sur ses débuts avec le club de la capitale et sur la gestion au quotidien des grandes stars du football mondial.

Christophe Galtier vit une véritable lune de miel depuis sa prise de fonction au PSG. L'ancien entraîneur de l'ASSE, de Lille et de Nice réalise un début de saison historique à la tête du club de la capitale. C'est tout simplement le meilleur bilan pour un nouvel entraîneur du PSG. Dans une interview accordée à PSG TV, le technicien français a commencé par revenir sur ses premiers pas dans la capitale et a avoué qu'entraîner le PSG ce n'est pas le même métier qu'entraîner n'importe quelle autre équipe.

"Ne pas se laisser envahir par les critiques"

"C'est un travail de coach, d'entraîneur, sur le terrain bien évidemment, comme ailleurs. Avec la particularité de travailler avec des joueurs de très haut niveau et de classe mondiale. Ensuite, il y a tout ce que cela génère quand on travaille au Paris Saint-Germain, l’exposition à la fois du club, des joueurs et aussi de mon poste. C'est un poste où il y a une visibilité à l'international et c'est une caisse de résonance incroyable", a expliqué Christophe Galtier.

"Donc il faut être le plus naturel possible dans la gestion au quotidien avec les joueurs, en faisant en sorte que tout ce qui se dit reste le plus confidentiel possible parce qu’après, tout est grandement amplifié. Et avec cette exposition médiatique je remarque que finalement, quand on est le Paris-Saint-Germain, le verre est toujours à moitié vide, il n’est jamais à moitié plein. Il faut faire aussi très attention, et ne pas se laisser envahir par les critiques", a ajouté l'entraîneur du PSG.

"Progresser sur le plan mental"

Christophe Galtier estime qu'il peut aider les énormes stars du PSG à continuer de progresser : "Oui, on peut toujours faire progresser un joueur, notamment sur le plan mental. Sur un plan technique, les joueurs que j'ai sont à un niveau extraordinaire. Mais il faut les faire progresser sur un plan mental, sur l'exigence, sur ce qu’exige notre métier, sur tout ce que l'on doit mettre dans la préparation d'une séance, dans la préparation d'un match, dans la concentration, la détermination".

"Les faire progresser sur un plan tactique non, mais insister sur ce que l'on veut voir de l'équipe, sur le positionnement que doivent avoir les joueurs, sur ce positionnement qui devient après du mouvement, évidemment qu'il y a beaucoup de travail. Quand vous êtes au Paris Saint-Germain, les gens oublient tout cela. Il y a un gros travail de la part de mon staff technique, de mes analystes, de mes préparateurs physiques et de moi-même pour que les uns puissent jouer pour les autres et surtout, j'insiste, pour mettre les uns et les autres sur leurs points forts. Le gros travail est là", a ajouté le technicien français.

"On doit être plus tueurs"

L'entraîneur du PSG a dévoilé les axes de progression pour la suite de la saison : "C'est beaucoup d'analyses, beaucoup d'analyses sur les adversaires que l'on va jouer et aussi beaucoup de recherche et de développement sur notre modèle de jeu, pour ne pas être dans le relâchement et croire que les choses fonctionnent facilement. On cherche tout le temps à créer des situations à l'entraînement, à chercher la faille chez l'adversaire, à renforcer nos points forts, à insister sur les relations entre les uns et les autres, les relations techniques, la connexion et aussi de corriger certaines choses. On a des défauts comme toute équipe, donc on essaye de limiter le nombre d'erreurs que l'on a pu commettre en début de saison".

"On essaie de limiter de plus en plus pour donner moins de chance à l'adversaire de croire que c'est possible. Mais j'insiste beaucoup sur notre relation, notre connexion entre les uns et les autres, comme nous jouons la possession du ballon, et la manière dont on doit attaquer, la manière dont on doit être en ce moment : plus tueur. On crée beaucoup de situations pour finalement peu de buts sur les derniers matches. Et aussi on insiste avec le staff médical, avec le pôle performance, avec notre nutritionniste sur le fait que les joueurs récupèrent du mieux possible parce qu'on a un enchaînement incroyable de matches", a conclu Christophe Galtier.