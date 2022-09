Après failli signer au PSG, Alex Disasi dévoile ses ambitions

Le défenseur monégasque, Axel Disasi, s’est exprimé sur la trajectoire qu’il compte donner à sa carrière.

Le défenseur de l'AS Monaco Axel Disasi a avoué son ambition de jouer en Angleterre.

Disasi intéressait le PSG durant le mercato estival. Il aurait même pu rallier le Parc des Princes, lorsque les champions de France ont songé à lui comme alternative après avoir manqué de recruter Milan Skriniar, leur priorité à ce poste.

L’ex-Rémois ne tourne pas le dos aux Parisiens en vue d’un futur engagement, mais il a d’autres plans pour la suite de sa carrière.

Disasi se verrait bien Angleterre

Il déclaré à RMC cette semaine : "C'est toujours agréable d'être associé au Paris Saint-Germain. Je suis une personne ambitieuse et le PSG est un club très ambitieux. Mais je me sentais à l'aise à Monaco et nous approchions de la fin de la fenêtre des transferts. À Monaco, j'ai la confiance de l'entraîneur et des directeurs."

Il a ajouté : "J'aime l'Angleterre, c'est un championnat très excitant, disons que c'est mon championnat préféré."

Disasi avait aussi des touches avec West Ham et Everton lors de la précédente intersaison. Mais nul doute qu’il vise plus haut que ces deux clubs-là.