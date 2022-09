Messi revient sur son année ratée au PSG

Lionel Messi estime qu'il commence maintenant à trouver ses marques au Paris Saint-Germain, dans des propos relayés par AS.

Messi estime qu'il avait besoin d'une année pour s'installer après son transfert en France. L'Argentin n'a inscrit que 11 buts en 34 apparitions lors de sa première saison au PSG en 2021-22, mais il a déjà marqué six fois en 11 sorties pour les géants de la Ligue 1 lors de la campagne actuelle.

L'ancienne star du FC Barcelone s'amuse également sur la scène internationale - il a marqué deux fois et a ajouté une passe décisive lorsque l'Argentine a prolongé sa série d'invincibilité à 34 matches avec une victoire amicale 3-0 sur le Honduras vendredi.

Le PSG : "Je me sens bien, je me sens différent de l'année dernière. Je savais que ça allait être comme ça. Je l'ai déjà dit. J'ai eu une mauvaise période, je n'ai jamais fini de me trouver. Cette année est différente. Je suis arrivé avec une autre tête, plus accommodé au club, au vestiaire, à mes coéquipiers et au jeu. La vérité, c'est que je me sens très bien. Je me suis à nouveau amusé."

La saison dernière : "L'année dernière, j'ai eu une mauvaise période, je n'ai jamais fini de me trouver. Je m'y attendais aussi, je savais que ce serait comme ça. Mais maintenant, je me sens différent. Cette année est différente, je suis arrivé avec une tête différente, plus à l'aise avec le club, le jeu, le vestiaire et mes coéquipiers. Maintenant, je me sens bien, je me suis encore amusé".

Argentine : "Nous sommes tout aussi anxieux que les gens mais nous devons rester calmes. Nous avons une grande équipe pour la Coupe du monde. C'est spécial, il faut y aller étape par étape. Nous profitons de chaque moment où nous sommes ensemble, nous nous préparons sérieusement lorsque ce sera notre tour de travailler."