PSG : Christophe Dugarry furieux contre Kolo Muani et Dembélé

Nouvelles recrues estivales du PSG, Randal Kolo Muani et Ousmane Dembélé ont reçu leur dose de la part de Christophe Dugarry.

Mardi dernier, l’AC Milan et le Paris Saint-Germain étaient aux prises pour le compte de la manche retour de la phase de groupes en Ligue des champions. Un match comptant pour la quatrième journée. Mais les Parisiens n’ont pas été convaincants.

Le PSG inquiète en LDC

L’ambition y est. Mais le Paris Saint-Germain devra encore travailler plus pour rêver d’une probable consécration. Leader de son groupe avant le coup d’envoi, mardi soir, le club de la capitale française est désormais descendu à la deuxième position de la poule F derrière le Borussia Dortmund.

Alors qu’ils ont démarré par une victoire contre le Borussia Dortmund (2-0), le Paris Saint-Germain a été humilié par le Newcastle United (4-1). Une rencontre à l’issue de laquelle Kylian Mbappé a été farouchement critiqué après sa copie indigeste livrée. Le Bondynois s’était également vu attribuer un pseudonyme de la part des supporters du club anglais.

Lors de la troisième journée, les Franciliens se relancent avec une victoire méritée au Parc des Princes contre l’AC Milan (3-0), il y a deux semaines. Alors que les Parisiens étaient à San Siro, mardi pour confirmer, ces derniers ont été plutôt décevants devant les Rossoneri en s’inclinant 2-1.

Dugarry allume Kolo Muani et Dembélé

Auteurs de copies non satisfaisantes contre l’AC Milan, Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani n’ont pas été loupés par le champion du monde 1998, Christophe Dugarry. Si l’ancien buteur de l’Eintracht Francfort a été sérieusement critiqué par Daniel Riolo pour son match raté, celui qui a été remplacé à l’heure de jeu par Gonçalo Ramos contre l’AC Milan, s’est fait également critiquer par Dugarry.

Dans l’émission Rothen s’enflamme, en Christophe Dugarry les deux recrues parisiennes recrutées à plus de 140 millions d’euros (réunies). "Quand tu payes un joueur 100 millions d'euros, ne m'explique pas que tu ne dois pas au moins sortir des poules. Je m'en veux car j'étais trompé sur la qualité technique de certains joueurs comme Kolo Muani ou Dembélé", a commencé le champion du monde 98.

« J’ai l’impression que je me suis trompé, et que j’ai été trompé sur la qualité technique de certains joueurs. Moi je pensais pas que Kolo Muani avait autant des boîtes à la place des chaussures. C’est une énorme surprise. Je pensais pas que Dembélé, avait autant de déchet dans son jeu. Ça a été mieux en première mi-temps, mais alors en deuxième mi-temps il a disparu totalement. Je suis surpris de la qualité technique, même Mbappé (…), il ne surprend plus personne », a laissé entendre Christophe Dugarry, furieux contre les joueurs du Paris Saint-Germain après la copie très moyenne livrée.

Pour espérer une qualification au prochain tour, les hommes de Luis Enrique devront remporter le match de la cinquième journée contre Newcastle United, le 28 novembre prochain. Avec des statistiques horribles en dehors du parc des Princes, une victoire est impérative contre les Anglais avant le déplacement en Allemagne pour clôturer avec Dortmund.