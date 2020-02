PSG - Cavani : "Un moment très spécial"

Le meilleur buteur de l'histoire du PSG a exprimé sa joie d'avoir inscrit son 200e but sous le maillot parisien contre Bordeaux (4-3).

Auteur de son 200e but depuis son arrivée au PSG en 2013 , Edinson Cavani a pleinement participé à la victoire parisienne contre ce dimanche (4-3). Après la rencontre, le buteur uruguayen s'est présenté en zone mixte.

Edinson Cavani s'est vu remettre un trophée après avoir inscrit son 200e but avec le PSG face au Girondins de Bordeaux (4-3).#PSGFCGB pic.twitter.com/3M7Rc4qAEn — Goal 🇫🇷 (@GoalFrance) February 23, 2020



Qu'est-ce que ça représente les 200 buts avec le PSG ?

Edinson Cavani : "C'est spécial. Comme je l'ai dit avant, c'est un moment où tu te rappelles un peu les kilomètres qui sont derrière les 200 buts. Les jours d'entraînement, les frustrations. C'est pour ça toutes ces choses ça rend le moment incroyable. C'est un moment magnifique pour moi."

Est-ce le plus beau moment depuis que vous êtes à Paris ?

"Non, ce n'est pas le plus beau, nous avons passé des moments spéciaux et beaux avant. À la fin c'est le 200e but, c'est un but, ça nous donnait pas un championnat ou une coupe."

Comment vous avez vécu ce mois de janvier particulier pour vous ?

"C'est passé et parfois les choses qui sont passées, c'est bien de les laisser derrière. C'était un mois spécial, difficile pour moi sincèrement. Très difficile. Je pense que vous comprenez pourquoi je parle comme ça. Mais je suis ici pour continuer mon aventure à Paris, je suis heureux de continuer mon aventure ici. Je suis content, je suis fier et comme j'ai dit avant, je vais continuer à donner le maximum jusqu'au dernier jour où je serai ici. Voilà, c'est difficile je pense pour chaque joueur quand il passe des moments comme ça, mais à la fin ça fait partie du travail, du football et et il faut continuer à travailler."

Edinson #Cavani : "Je veux remercier les supporters pour la chaleur et l'amour qu'ils me donnent dans les moments difficiles, dans les moments de joie. Merci à tout le monde !" #PSGFCGB pic.twitter.com/DauEYJJOW9 — Goal France 🇫🇷 (@GoalFrance) February 23, 2020

Vous pensez pouvoir aider le PSG à franchir un cap sur le plan de la mentalité ?

"Je pense que nous sommes capables de bonnes choses mais on a besoin de rester unis. On a besoin de le faire contre Dortmund, savoir que c'est le football. Toutes les équipes peuvent avoir une soirée difficile, que le choses ne soient pas comme on les attend, mais ça fait partie du football. Parfois il faut passer par des moments comme ça. À la fin, c'est ça le travail d'équipe, c'est voir l'équipe dans les moments difficiles. Nous connaissons la situation comment elle est ici après les défaites dans cette compétition. Nous allons rester ensemble et montrer que l'on va donner le maximum pour essayer de se qualifier. Cela commençait aujourd'hui, on s'est créé beaucoup d'occasions, nous avons fait un match difficile, mais la préparation commence maintenant."

Comment se passe la concurrence avec Icardi ?

"Bien. Après c'est le coach qui décide, mais la concurrence ça fait partie du football. J'ai une bonne relation avec Mauro. J'ai dit beaucoup de fois que l'important à la fin c'est l'équipe. Il y a une personne qui décide c'est le coach et ça ne va pas changer les relations avec les coéquipiers."

Vous avez un mot à adresser aux supporters ?

"Je veux les remercier parce qu'ils sont derrière nous. Je veux les remercier, comme mes coéquipiers sui sont avec moi tous les jours, ma famille, les supporters qui ont été derrière moi beaucoup de fois aussi. Alors je veux seulement les remercier pour la chaleur, pour l'amour qu'ils donnent pour nous, pour moi spécialement, dans les moments difficiles, dans les moments de joie. Merci, et comme je dis, l'unique manière que j'ai de remercier, c'est donner le maximum sur le terrain et ce sera comme ça jusqu'à la fin. Merci à tout le monde."