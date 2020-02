PSG - Edinson Cavani inscrit son 200ème but pour le club face à Bordeaux

L'attaquant a inscrit son 200ème but sous les couleurs du Paris Saint-Germain ce dimanche, en égalisant face aux Girondins de Bordeaux. Historique !

La titularisation d'Edinson Cavani au poste d'attaquant avait été l'une des surprises de l'avant-match (tendu) face aux Girondins de Bordeaux. Mais l'Uruguayen, préféré à Mauro Icardi, prêté avec option d'achat par l' , n'a pas tardé à donner raison à son entraîneur ce dimanche soir, au Parc des Princes.

Un 200ème but qui fait chavirer le Parc

En effet, El Matador, meilleur buteur de l'histoire du , n'a eu besoin que de 25 minutes pour faire trembler les filets et inscrire son tant attendu 200ème but sous la tunique des Rouge et Bleu. À la réception d'une merveille de centre d'Angel Di Maria, l'ancien joueur de s'est chargé d'égaliser d'une reprise de la tête dont il a toujours eu le secret. Un but qui n'a pas manqué de faire chavirer le Parc des Princes, chauffé à blanc par son speaker Michel Montana.

Quelle ambiance pour le 200e but de #Cavani avec le #PSG ! Michel Montana le speaker fait monter la sauce : « Je veux entendre son nom 9️⃣ fois ! 9️⃣ comme son numéro » Le Parc suit et c’est tout le @Co_Ultras_Paris qui chante à la gloire de son buteur ensuite. #PSGFCGB @goal pic.twitter.com/YZUjbLt9Ol — Benjamin Quarez (@B_Quarez) February 23, 2020

Arrivé durant l'été 2013, Edinson Cavani s'inscrit encore un peu plus dans l'histoire du Champion de , lui qui était passé tout proche de quitter le club et de rejoindre l'Atlético de Madrid durant le dernier mercato hivernal. Et si c'était lui, le nouveau titulaire au poste d'attaquant ?