PSG, Cavani et Mbappé de retour contre Bordeaux ?

Edinson Cavani et Kylian Mbappé devraient être opérationnels pour le déplacement à Bordeaux, samedi en Ligue 1.

Pour le compte de la 8e journée de , Paris rend visite à samedi soir. Un match où les champions de espèrent rebondir après leur faux-pas face à Reims mercredi (0-2) et pour cela ils devraient pouvoir compter sur Edinson Cavani et Kylian Mbappé, de retour après environ un mois d’absence. C’est ce que révèle L’Equipe jeudi soir.

Espéré pour le match face au en Ligue des Champions il y a dix jours, l’attaquant uruguayen avait finalement dû retarder son come-back. Il se plaignait encore de sa hanche et Thomas Tuchel avait choisi de ne prendre aucun risque avec lui. Le coach parisien avait retenu la leçon des erreurs faites par le passé au niveau de la gestion de l’effectif.

Cavani a donc pu récupérer pleinement avec cette indisponibilité qui a duré plus longtemps que prévu, et désormais il se tiendrait prêt à reprendre sa place dans le groupe. Jeudi, il s’est entrainé normalement avec le reste de l’équipe. Il serait présent contre les Girondins et pourrait ainsi bénéficier d’un peu de temps de jeu avant le déplacement périlleux programmé en Ligue des Champions du côté d’Istanbul.

L'article continue ci-dessous

Icardi encore un peu court

Tout comme Cavani, Mbappé est aussi attendu pour effectuer son retour à la compétition au Matmut Atlantique. L’international tricolore ne souffre plus de sa cuisse gauche. À moins d’une rechute, il devrait donc être opérationnel.

L’infirmerie parisienne commence donc à se vider petit à petit. Du beau monde y figure encore cependant dont Mauro Icardi, qui continue de se remettre de sa lésion aux adducteurs.