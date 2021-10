Brésil : Thiago Silva vole au secours de Neymar

Les deux joueurs de la Seleçao ont tissé des liens d'amitié étroits et ont également joué ensemble en club.

Thiago Silva a offert son soutien émotionnel à Neymar, son ami proche et coéquipier dans l'équipe du Brésil, qui a admis en début de semaine qu'il ne savait pas s'il avait "la force d'esprit de s'occuper du football" plus longtemps, déclarant que la Coupe du monde 2022 au Qatar serait très probablement la dernière pour lui avec la Seleçao. Thiago Silva a joué aux côtés de Neymar pour la Selecao pendant une décennie et a également côtoyé l'attaquant au Paris Saint-Germain.

En tant que défenseur central de renommée mondiale, Thiago Silva a déclaré qu'il pouvait comprendre les sentiments exprimés par Neymar et a reconnu qu'il était blessant d'être publiquement qualifié de "pleurnichard, faible, très faible, mentalement" lorsqu'il parlait de ses difficultés. Le défenseur est donc déterminé à apporter un soutien public à son compatriote dans l'espoir de l'aider à retrouver sa passion pour le football.

"Ici, en équipe nationale, j'ai traversé des moments très similaires [à ce que vit Neymar], notamment après la Coupe du monde 2014", a déclaré Thiago Silva aux journalistes avant le dernier match du Brésil lors de cette trêve internationale. "On m'a traité de pleurnichard, de faible, de très faible, mentalement. Ce sont des choses qui vous blessent et vous savez que vous n'êtes pas ce que l'on vous a appelé".

Thiago Silva a déjà connu les critiques

"J'espère qu'il ne perdra pas sa joie, qu'il continuera à être heureux comme il l'est toujours. C'est un enfant très spécial et, quand il est heureux, qu'il fait ce qu'il aime, il est à la hauteur", a ajouté l'ancien défenseur central du Paris Saint-Germain. Dans une story Instagram, Thiago Silva a ajouté : "Si tu as besoin de quelqu'un de fort à tes côtés, sache que je serai toujours là. La famille Silva t'aime."

"Je pense que ce sera ma dernière Coupe du monde en 2022", a déclaré l'attaquant du Paris Saint-Germain dans une interview à DAZN. "Je la vois comme ma dernière parce que je ne sais pas si j'ai la force d'esprit de m'occuper encore du football". Alors je vais tout faire pour bien figurer, tout faire pour gagner avec mon pays, pour réaliser mon plus grand rêve depuis que je suis petit. Et j'espère que je pourrai le faire."

Ces dernières années, la santé mentale est devenue un sujet de conversation important dans le football. Les joueurs ont commencé à s'ouvrir sur leurs problèmes personnels, contribuant ainsi à normaliser l'importance de demander de l'aide plutôt que de garder ses émotions pour soi. Neymar a rejoint des joueurs comme Jack Wilshere, Tyrone Mings et Christian Pulisic pour parler de la santé mentale cette année.