PSG-Bordeaux (4-3) - Le PSG s'en sort contre Bordeaux

Bousculés et rapidement privés de Thiago Silva, les Parisiens ont réussi à l'emporter grâce notamment au 200e but de Cavani (4-3).

Décidément, rien n'est simple pour le PSG cette semaine. Après un match nul spectaculaire à Amiens (4-4) et leur défaite en sur la pelouse du (2-1), les Parisiens l'ont emporté dans la douleur face aux Girondins.

Si les hommes de Thomas Tuchel, alignés à nouveau en 4-4-2 avec Edinson Cavani en pointe aux côtés de Kylian Mbappé, mettaient le pied sur le ballon en début de rencontre, ils voyaient rapidement Thiago Silva sortir sur blessure, visiblement touché musculairement lui qui était de retour d'une blessure au pubis.

Et c'est dans la foulée de l'entrée en jeu d'Idrissa Gueye à la place de son capitaine, forçant Marquinhos à reculer en défense, que Hwang se retrouvait tout seul à la réception d'un corner de De Préville pour ouvrir le score pour les Bordelais (18e).

Sonnés, les Parisiens repartaient de l'avant et revenaient au score grâce au 200e but d'Edinson Cavani sous les couleurs du club, sur un superbe service d'Angel Di Maria (25e). L'attaquant urguayen avait auparavant obligé Benoît Costil à la parade (23e) et trouvait ensuite le poteau après une madjer sur un nouveau service de l'Argentin (29e). Paris montait en puissance et Kylian Mbappé, parfaitement lancé en profondeur par Neymar, trouvait Costil sur sa route (30e).

Marquinhos s'offre un doublé

La fin de première mi-temps était alors confuse. Pablo contrait une tentative de près de Mbappé, avant que Marquinhos ne marque de l'épaule sur un excellent coup-franc de Di Maria (45e+1). Mais égalisait dans la foulée. À la suite d'un coup-franc, le dégagement de Sergio Rico était contré par Pablo et filait au fond des filets (45e+6).

À l'entame de la seconde période, Paris se faisait peur par deux fois. Tout d'abord quand Rico se manquait, avant que Marquinhos ne s'interpose devant Kalu, puis quand le portier espagnol s'interposait devant Pablo sur coup-franc (57e).

Mais Paris continuait de pousser et finissait par reprendre l'avantage. Le tentative de Kehrer était repoussée en corner par Costil. Sur ce dernier, Mbappé percutait au second poteau et centrait pour Cavani qui butait sur Costil. Pas Marquinhos, qui concluait de près pour s'offrir son premier doublé en (63e).

Devant au score, Paris s'offrait une nouvelle occasion, mais Cavani croisait trop sa frappe (67e). Et c'est finalement Kylian Mbappé qui faisait le break après un une-deux avec Cavani à la suite d'une perte de balle bordelaise (69e).

Edinson Cavani manquait une nouvelle fois le doublé sur un service de Neymar (75e), avant de céder sa place à Mauro Icardi pour la fin de rencontre. Sergio Rico se montrait ensuite une nouvelle fois vigilant sur une belle frappe d'Adli (76e) et c'est finalement Ruben Pardo qui inscrivait le troisième but girondin du soir d'une magnifique frappe en pleine lucarne (83e).

Dans la douleur, Paris empochait finalement les trois points alors que Neymar était exclu en toute fin de rencontre pour mettre fin à une semaine difficile et repousser l'OM à 13 points au classement. Bordeaux est 12e avec 35 points.