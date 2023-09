PSG : Blessé, Mbappé envoie un message fort à ses coéquipiers

N’ayant disputé que 31 minutes lors du Classique du dimanche, Kylian Mbappé, qui est sorti sur civière, envoie un message à ses coéquipiers.

Dimanche, le club francilien a pris le dessus sur son rival de l’Olympique de Marseille dans le Classique français comptant pour la sixième journée de Ligue 1. Atout principal offensif du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé n’a pu terminer la rencontre.

Le message fort de Mbappé à ses coéquipiers

Le Paris Saint-Germain peut se réjouir d’avoir passé une semaine fructueuse. Battus par l’OGC Nice (2-3) lors de la cinquième journée du championnat de France le weekend d’avant, les hommes de Luis Enrique ont levé le doute en se rattrapant lors des deux matchs suivants. En effet, le club francilien a d’abord écarté le Borussia Dortmund (2-0), mardi dernier, au Parc des Princes pour son entrée en Ligue des champions.

Ensuite, le Paris Saint-Germain a sorti le grand jeu, dimanche, lors du Classique français s’inscrivant dans le cadre de la sixième journée du championnat, contre l’Olympique de Marseille. Là, les Rouge et Bleu ont été sans pitié contre les protégés de Jacques Abardonado, en s’imposant sur le score de 4-0, toujours au Parc des Princes. Mais lors de cette rencontre, Kylian Mbappé a dû céder sa place après la demi-heure de jeu (31e) en raison d’une gêne. Mais son entraîneur Luis Enrique a rassuré à l’issue du match.

Au lendemain de cette dernière victoire, l’ancien Monégasque félicite ses coéquipiers à travers des messages sur ses réseaux sociaux. Respectivement auteur d’un but et d’un doublé, Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos ont eu l’encouragement de leur numéro 7. « LIBÉRATION… Félicitations les goleadors pour vos premiers buts. On espère beaucoup d’autres », écrit Mbappé sur sa story en mentionnant les comptes de Ramos et Kolo Muani.

Par ailleurs, dans une autre story, le Bondynois envoie un message à son ami Achraf Hakimi. Ce dernier a ouvert le score contre l’OM avec un sublime coup-franc. « Best RB in the world, you know…(meilleur latéral droit au monde, tu sais…ndlr)», a-t-il écrit accompagné d’une couronne de roi.

Des messages qui feront certainement à ses coéquipiers mentionnés, qui n’hésiteront pas à lui répondre en privé.