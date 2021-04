Lizarazu désigne le successeur idéal de Mbappé

L’ancien international français a une idée bien précise sur celui qui pourrait remplacer Kylian Mbappé au PSG.

Kylian Mbappé n’a pas encore prolongé son contrat au PSG, qui expire en 2022. Et il n’est pas vraiment sûr qu’il le fasse. La star française prend son temps pour ce qui est du choix à faire son avenir, et tout reste donc possible le concernant.

Les responsables parisiens espèrent bien sûr garder leur génie. Toutefois, ils sont dans l’obligation d’anticiper et réfléchir à celui qui pourrait combler le vide en cas de départ du champion du monde.

Pour l’instant, aucune piste n’a fuitée, et c’est certainement parce qu’il n’y a pas encore eu d’avancées dans ce domaine. Un certain Bixente Lizarazu s’est permis de donner un conseil aux responsables franciliens. L’ex-international français pense à un goleador anglais pour faire oublier le prodige de Bondy.

« Le PSG a besoin d’un buteur à la Lewandowski »

« Je ferais tout pour garder Mbappé. Après, s’il doit partir et qu’Icardi part, évidemment qu’Harry Kane serait un super renfort pour le PSG, a déclaré la Liza lors d’une intervention sur Téléfoot. S’il n’y a plus Icardi, il faut un profil d’avant-centre qui soit à la fois buteur et à la fois joueur comme Lewandowski peut le faire au Bayern ».

Kane est sous contrat avec Tottenham, mais il se murmure que le capitaine des Three Lions n’est plus très chaud pour poursuivre son aventure avec les Spurs. Selon les révélations faites cette semaine par le site The Athletic, il demandera un bon de sortie dans le cas où sa formation n’obtenait pas de qualification pour la prochaine Ligue des Champions. Avec la défaite du jour concédée contre Manchester United, ce scénario apparait comme très plausible.

Lizarazu a balayé l’actualité des champions de France en évoquant également la confrontation à venir contre son ancien club du Bayern sur la scène continentale. "Le PSG ne devra pas subir autant parce que le Bayern a été maladroit devant le but. Peut-être que cela n’arrivera pas au retour. Pour moi, il faut qu’il soit un peu plus consistant au milieu. Le trio Paredes-Gueye-Verratti me paraît la meilleure façon de résister un peu plus au Bayern", a-t-il souligné. Pochettino sera-t-il de cet avis ? Réponse mardi soir.