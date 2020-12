PSG-Basaksehir - Le carton rouge reçu par Pierre Webo suspendu

L'entraîneur adjoint de l'Istanbul Basaksehir pourra donc être présent sur le banc ce mercredi soir (18h55).

La soirée promettait d'être belle, mardi soir, au Parc des Princes. Elle a finalement tourné au fiasco. Le match de Ligue des Champions entre le et l' a en effet été arrêté à la 13ème minute de jeu suite aux supposés insultes racistes proférées par le quatrième arbitre de la rencontre à l'égard de Pierre Webo, adjoint de l'entraîneur de l'équipe turc. Si la rencontre va finalement reprendre ce mercredi soir (18h55), les images font depuis le tour du monde ces dernières heures.



PSG-Basaksehir : récit d'une soirée à la fois triste et symbolique

Et pour cause, la réaction des principaux acteurs de la rencontre a été à la hauteur de la gravité des faits. Pour la première fois, les joueurs des deux clubs ont fait le choix de rentrer aux vestiaires pour exprimer leur mécontentement et leur solidarité. Un geste fort, qui fera assurément date dans la lutte contre le racisme dans le football.

L'UEFA va enquêter sur le carton rouge reçu par Pierre Webo

Ce mercredi soir, le Champion de tentera de faire oublier cette triste soirée avec une victoire et du spectacle. En face, les Turcs, déjà éliminés de toutes compétitions européennes car derniers de leur groupe, auront à coeur de laver l'affront de la veille. Et les nouvelles du jour vont déjà en ce sens.

En effet, selon le responsable presse de l'UEFA au Parc des Princes (confirmé par le club turc) le carton rouge injustement infligé à Pierre Webo est suspendu. Ce qui signifie que l'adjoint pourra tenir sa place sur le banc des visiteurs. l'UEFA précise par ailleurs qu'une enquête va débuter suite à l'administration de ce carton rouge.

Harlem Gnohéré : "J'ai eu l'impression de revivre ce que j'ai vécu avec cet arbitre..."

Pour rappel, le Paris Saint-Germain a communiqué hier soir. "Une plainte dans les rangs turcs suite à des propos racistes émanant du 4e arbitre a laissé place à un vif échange qui a réuni les 22 acteurs aux bords du terrain. Toute forme de racisme va à l’encontre des valeurs véhiculées par le Paris Saint-Germain, son Président, son staff et ses joueurs (...) Depuis plus de 15 ans, le Paris Saint-Germain a fait de la lutte contre toutes formes de discriminations un combat permanent. Le club de la capitale est aujourd’hui l’un des clubs de sport les plus engagés dans la lutte contre toutes les formes de violences et de discriminations", a écrit le Champion de France.